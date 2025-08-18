„Предложенията на МОН не са нормативен акт, в момента текат обсъждания. Решенията в сферата на образованието трябва да бъдат добре обмислени.“ Това заяви относно промените в учебните програми министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в Стара Загора, цитиран от БТА.

Министър Вълчев подчерта, че

предложените от МОН изменения целят балансиране на учебните програми.

Той коментира, че не се цели да бъдат унищожени езиковите гимназии, а да се намерят балансирани решения в образователната система.

„Предложили сме в VIII клас намаляване на часовете по чужд език от 18 на 16 часа, което ще запази възможността учениците да се подготвят“, каза министър Вълчев.

Според него тези часове ще продължат да бъдат повече от останалите, и то не само в езиковите гимназии. Предложени са промени в рамковите учебни планове. В проведените разговори с директори на езикови гимназии е станало ясно, че много от тях смятат, че промените са полезни за тези образователни институции.

За пореден път просветният министър обясни, че в момента 18 от 35 часа в езикови гимназии са само по език, като съответно учениците не учат история, физика, химия, биология.

„Опитваме се да премахнем това прекъсване в учебните планове. От друга страна, сме предложили да не започват всички деца от нула, тоест да има възможност в VIII клас да групират учениците в зависимост от нивото на владеене на езика“, посочи Вълчев.

Министърът отбеляза, че в момента голяма част от осмокласниците в езиковите гимназии си почиват през половината учебна година, тъй като са изучавали английски език от ранна детска възраст. По думите му това е голяма загуба на учебно време, докато по всички останали предмети има недостиг на часове, а липсата на време за упражнение, осмисляне и формиране на умения води до възпроизводство на културата на заучаване.

Красимир Вълчев отбеляза, че МОН предлага да се ограничи малко езиковото обучение, да има диференцирана възможност и да се облекчат програмите за профилирана подготовка, за да се освободи време за общообразователните дисциплини.

„Убедени сме, че днешните деца ще бъдат активни в десетилетия, в които ще изискват по-широк комплекс от умения, а тези, които дават общообразователните предмети, ще бъдат все по-важни“, посочи министърът.

По думите му

в момента се обсъжда колко да бъдат амбициозни програмите за професионална подготовка.

„Свалихме материал от висшето образование, който не е необходим. Смятам, че ще спечелим, ако оптимизираме голяма част от програмите за профилирана подготовка и освободим място за общообразователна“, каза Красимир Вълчев. Според него трудните програми отказват голяма част от децата от профилирана подготовка.

Просветният министър заяви още, че в обсъждането на новата образователна структура са предвидени и други две дискусии, едната от които е кога да се завършва основно образование. По думите му има много висока степен на съгласие, че то трябва да приключва по-късно.

„Другата дискусия е за Националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити. Ако имаме по-къс гимназиален етап, стои въпросът трябва ли да има външно оценяване в X клас“, посочи Вълчев.

Според министъра

в организационно отношение образователната система е подредена.

Винаги има трудности и дефицити, като неприключили ремонти, липса на учители, но основните предизвикателства са свързани именно с учебните програми и подобряването на резултатите, най-вече по математика и природни науки, но и по български език и функционална грамотност. А това е свързано с учебните планове, оценяването и допълнителната подготовка и квалификация на учителите.

Министър Вълчев коментира и темата за финализираните конкурси за директори на образователни институции в страната и въвеждането на мандатност за този пост. По думите му няма много желаещи за ръководители на училища и детски градини и с въвеждането на мандатност се рискува много учебни заведения да останат без постоянни директори. А в учебните заведения, в които има временно изпълняващ директор, е най-голям рискът да се натрупат проблеми, и има много училища, които са пострадали от това, че нямат титуляри на поста.

Според министъра мандатността би повишила отговорностите на директорите, но от друга страна, през определен период ще бъдат поставяни на избиране или преизбиране директори на 2400 училища и 2000 детски градини, което много ще затрудни системата.

„Съпоставяйки плюсовете и минусите, предложихме на Народното събрание с промени в Закона за предучилищното и училищното образование алтернативния вариант всяка година директорите да бъдат оценявани и при нисък резултат началникът на регионалното управление на образованието да има основание да ги освободи от длъжност“, каза още Красимир Вълчев.

Министърът посочи, че не може да се предостави обобщена информация за броя избрани директори в страната в настоящите над 400 конкурса, които приключиха на 18 август, но процентът на избраните в страната е висок.

„Броят на кандидатите обаче е нисък, в близо 80 училища няма кандидати. В други има по един, а на места кандидатите не са преминали първи етап на конкурса“, отбеляза Вълчев.

В Стара Загора министър Красимир Вълчев

посети ПГ по облекло и хранене „Райна Княгиня“, в която се извършва реновиране на сградата.

Той отбеляза, че учениците и колективът на гимназията ще могат да се върнат в нея в края на идната или в началото на по-следващата учебна година. Освен ремонтните дейности на първите три етажа в училището предстои и изграждане на STEM център.

През 2020 г. бяха отпуснати средства за ремонт и надграждане на училището с цел преминаване към едносменен режим. Сградата е надградена с четвърти етаж, но по време на строителните дейности са били наводнени и компрометирани останалите три етажа. По тази причина учебните занятия не могат да бъдат осъществявани там. В момента сградата е ремонтирана отвън, изцяло обновен е и надграденият четвърти етаж, но предстои ремонт на първите три етажа и на няколко допълнителни помещения, обясни министърът.

Министър Вълчев посочи, че всяка година в над 1000 от училищата в страната протичат ремонтни дейности.

„В момента са в ход две големи инвестиционни програми – едната е за строеж и пристрояване на училища и детски градини, като в над 60 училищни двора се пристрояват съществуващи сгради“, посочи Красимир Вълчев.

В една част от тях учебният процес протича на място, други са изнесени. Има и над 500 училища, които са бенефициери по Програмата за ремонт и изграждане на спортни площадки и физкултурни салони.

„Най-голямата операция по Националния план за възстановяване и устойчивост, по която в 2200 училища се изграждат STEM центрове, ще приключи до май или юни идната година“, заяви просветният министър.