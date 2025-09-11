Кристияна СИМЕОНОВА*

Става дума за термина коморбидност. Най-общо казано, той означава ‘наличие на две или повече заболявания при един и същи индивид’.

Тези заболявания може и да не са свързани помежду си, но тяхното едновременно присъствие в един и същи организъм може да затрудни лечението. Като условия за появата на коморбидност лекарите посочват следните причини, които могат да предизвикат едновременно няколко болести; сходните механизми на развитие на болестите; факта, че едно заболяване може да провокира развитие на друго; някои особености в поведението и начина на живот на пациентите и др.

Терминът получава по-масово разпространение във връзка с епидемията от КОВИД-19

и със заключението, че тази болест може да протече по-тежко при хора със съпътстващи заболявания. Срещат се и термините полиморбидност ‘комбинация от хронично заболяване с поне едно друго заболяване или рисков фактор, които могат да го влошат’ и мултиморбидност, когато хроничните заболявания са повече от едно.

Днес от областта на медицината този термин все по-често навлиза в обществено-политическата лексика,

където се употребява с две основни значения. Първото е: ‘едновременно съществуване на няколко политически проблема или кризисни състояния, които са свързани помежду си и си оказват взаимно влияние’. Например политическа коморбидност има, когато в дадена страна се наблюдава икономическа криза, политическа нестабилност, социални вълнения, външен натиск и др.

А второто е: ‘положение, при което дадено явление на едно място като верижна реакция предизвиква същото и другаде, където има сходни условия то да се появи’. Например така наречената „арабска пролет“ или серията от протести в арабските страни.

*Д-р Кристияна Симеонова е доцент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките.