Начало на първата академична година във филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Тараклия, Молдова, бе дадено на 1 септември, съобщиха от висшето училище. Първият и единствен филиал на български университет зад граница бе открит на 24 май 2025 г., след като молдовските власти одобриха трансформацията на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ в поделение на русенското висше училище.

В откриването на академичната година в Тараклия се включиха посланикът на България в Молдова Н.Пр. Мая Добрева, областният управител на Русе Драгомир Драганов, ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, почетният ректор и председател на Общото събрание акад. Христо Белоев, заместник-ректорите проф. д-р Теодор Илиев и проф. д-р Генчо Попов, директорът на филиала в Тараклия доц. д-р Валентина Василева, почетният консул на Молдова в Русе Ставрин Михайлов, представители на местната и държавна власт, както и на православната църква в Молдова.

„Посрещаме над 150 нови студенти, които ще започнат своето образование. Новата академична година е начало на нов път – път към знание, професионализъм и личностно израстване“, заяви в словото си ректорът доц. Десислава Атанасова.

Акад. Христо Белоев определи събитието като паметно: „Днес е исторически ден за Русенския университет и за район Тараклия. Това е първият и единствен български университетски филиал зад граница. Дължим много на вас и изминахме дълъг път, докато се случи този ден. Залагаме енергия и сили, за да превърнем тази мисия в успех – заедно с вас и с екипа на Русенския университет.“

Във филиала в Тараклия обучението ще се води от около 30 преподаватели както от бившия Тараклийски държавен университет, така и от академичния състав на Русенския университет.

Общо 175 студенти ще се обучават в I курс през учебната 2025/2026 г.,

като най-голям интерес е отчетен към специалностите „Бизнес и мениджмънт“, „Компютърни науки“ и „Земеделска и автотранспортна техника“. Повечето първокурсници са младежи от региона на Тараклия и съседни области, където живее значителна българска общност. Почти всички са приети по Постановление 103 на Министерския съвет на България, което дава възможност за обучение на българи от чужбина.

„Винаги гледайте напред, следвайте пътя, който сте избрали и си намерете съюзници по този път. Знанието е най-голямата сила, невежеството е порок и зло. Учете езици, българският език ви дава големи възможности“, каза Н. Пр. Мая Добрева, която припомни на студентите, че ще получат европейски дипломи.

Почетният консул на Молдова Ставрин Гиноолу пожела на студентите успех, както и да бъдат единни. „Разкриването на този филиал е не само инвестиция в знанието, но и израз на стремежа ни към общо бъдеще, изградено върху традиции, духовност и просвета. Филиалът на Русенския университет в Молдова е нова страница в историята на българското образование зад граница. Той е символ на близостта между нашите народи и на стремежа да съхраним културните и духовните връзки, които ни обединяват“, каза още той.

„Днес е важен ден не само за развитието на висшето образование в Тараклия, но и за България. Тук живее българска диаспора, която ни дава възможност да продължим традицията на образование на роден език. Получавате диплома, валидна в цяла Европа, и шанса да бъдете част от европейското семейство. Старайте се, учете, мечтайте – защото онези, които не мечтаят, не постигат целите си.“, обърна се към студентите областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Тържеството завърши с изпълнения на български песни и народни хора – символ на духовната връзка между България и българската общност в Молдова.