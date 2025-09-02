Първият училищен звънец огласи началото на учебната година за повече от 3200 ученици в Тараклийския район. Тази година в училищата в района, където населението е предимно българско, са открити единадесет първи класа с общо 267 първокласници, съобщи БТА.

Тържеството за първия учебен ден, който там отбелязват на 1 септември,

обедини ученици, учители, родители и представители на местната власт и образователното управление.

В училищните дворове прозвучаха националният химн, поздравителни думи, песни и стихове, а първокласниците и абитуриентите заедно съпреживяха началото на новата учебна година.

Лилия Сарсаман, изпълняващ длъжността началник на управлението по образование в Тараклия, отбеляза, че

1 септември не е само празник на знанието, но и време за нови задачи пред системата на образованието.

Тя уточни, че плановете са много и че целта е да се съхрани високото равнище, което вече показват лицейните ученици (X – XII клас), така че всички шест лицея да завършат годината със 100% успеваемост.

По думите ѝ през тази учебна година

специално внимание ще бъде отделено на качеството на знанията и на резултатите на учениците

след завършване на гимназиалния етап на обучение (V – IX клас).

В училищата продължава въвеждането на индивидуални учебни планове, а ключов приоритет е мултилингвалното обучение.

Сарсаман поясни, че

ще се увеличи броят на часовете по български и румънски език,

а част от предметите ще се преподават на български или английски. Според нея това ще даде нов тласък в развитието на учениците и ще повиши тяхното образователно равнище.

Освен това Управлението по образование възнамерява да разширява участието на лицеите в партньорски проекти, да укрепва взаимодействието с родителските общности и да противодейства на корупцията в училищата.