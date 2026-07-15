Министерството на образованието и науката организира първата открита среща между протестиращите студенти и ръководството на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ).

На нея страните имаха възможност публично да изложат своите позиции в присъствието на медиите, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Инициативата, която се проведе съвместно с Националното представителство на студентските съвети (НПСС), е част от усилията на Министерството да съдейства за възстановяването на диалога в Академията.

Ден по-рано министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и заместник-министърът проф. Сеня Терзиева разговаряха с част от студентите и техни преподаватели.

Институцията остава ангажирана и ще продължи да съдейства в рамките на своите правомощия, като същевременно спазва автономията на българските висши училища, която изисква решаване на конфликта в рамките на висшето училище.

Макар разговорът да започна при силни емоции, форматът спомогна за изказване на натрупаните проблеми и напрежение между ръководството и част от студентите. От своя страна, ректорът проф. Мирослав Дачев заяви готовност да започне поредица от разговори със студентите и преподавателите от всички катедри, за да се възстанови доверието в академичната общност.

В срещата участваха представители на различни институции, сред които заместник-министрите на културата Марина Василева и доц. Пламен Славов, главният секретар на МОН Йовко Йовчев, директорът на дирекция „Висше образование“ Росица Колева, заместник-председателят на Българската академия на науките проф. Емануел Мутафов, председателят на НПСС Ангел Стойков, заместник-ректори, декани и студенти.