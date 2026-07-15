Фокус върху работата със семействата, активна методическа подкрепа за учителите и директорите, по-ефективен контрол и по-тясно партньорство с местния бизнес за развитието на професионалното образование. Това са част от основните насоки, които министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев очерта като приоритети пред регионалните управления на образованието, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Той ги представи по време на работна среща с началниците на РУО от цялата страна, на която бяха обсъдени основните предизвикателства пред системата и ролята на регионалните управления за подобряване качеството на образованието.

По време на срещата министърът постави акцент върху сътрудничеството на училището и семействата.

„Ако не намерим верните механизми да възстановим доверието между семейството и училището, каквото и да правим в образователната система, резултатите няма да бъдат добри“, заяви проф. Вълчев.

По думите му децата трябва да бъдат насърчавани от родителите си да четат, да развиват интересите си и да участват в извънкласни дейности, защото именно семейството има ключова роля за развитието на техния потенциал.

Проф. Вълчев допълни, че заедно с екипа си ще посети всички региони на страната.

„Искаме да се запознаем на място с реалните проблеми и предизвикателства, пред които са изправени колегите“, посочи той.

Министърът подчерта, че решенията могат да бъдат намерени единствено чрез постоянен диалог с хората, които ежедневно работят в системата.

Сред основните теми в разговора беше и ролята на регионалните управления на образованието за осигуряване на по-ефективен контрол и активна методическа подкрепа за училищата. Министърът посочи, че РУО трябва да бъдат близо до учителите и директорите, да ги подкрепят в ежедневната им работа и същевременно да реагират своевременно при установени нарушения, така че проблемите да намират решение още на регионално ниво. В този контекст проф. Вълчев отбеляза, че

през следващите години ще се търсят най-подходящите решения

за повишаване качеството и преодоляване на дисбалансите в страната. По думите му това трябва да стане внимателно, след широк професионален диалог и при отчитане на териториалните различия, така че да бъдат намерени работещи механизми в подкрепа на учителите и на образователната система.

Друг ключов акцент в срещата беше развитието на професионалното образование. Министърът подчерта, че обучението трябва да бъде още по-тясно обвързано с потребностите на пазара на труда и профила на местните икономики.

Той призова регионалните управления на образованието да работят в активен диалог с общините, работодателските организации и бизнеса, така че професионалното образование да подготвя кадри според реалните потребности на всеки регион.

Заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева подчерта, че всяка област е изправена пред различни предизвикателства, което изисква постоянен диалог между МОН и регионалните управления.

Тя посочи, че предстоят редица промени, за чието прилагане ще се разчита изключително много на експертите в РУО.

В срещата участваха директори на дирекции в МОН, които представиха пред началниците на регионалните управления приоритетите в политиките на Министерството.