Споделените практики – видео подкаст „Споко, четем“ на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ –Ботевград, и „Интегриран STE(A)M проект „Соларна енергия“ на 2. АЕГ „Томас Джеферсън“ в София, поделиха сладката награда за най-добра педагогическа практика – шоколадов плакет, изработен от свогенската ПГ „Велизар Пеев“, на V научно-практическа конференция на РУО – София-област, „Дигиталната трансформация в образованието“.

За първи път в края на форума участниците имаха възможност да гласуват за най-добра практика,

представена на конференцията, като двете презентации получиха равен брой точки.

Любопитният подкаст на ботевградското училище за ролята на книгата – „Споко, четем“, бе представен от учителя по ИТ и информатика Филип Зуберски. Четиримата преподаватели от софийската 2. АЕГ – Мариана Бошнакова, Соня Кунчева, Надежда Алексиева и Димитър Тодоров, пък привлякоха вниманието на присъстващите върху соларната енергия.

Освен сладката награда в V конференция на РУО – София-област, посветена на дигитализацията в обучението, имаше още два развлекателни момента.

Робот асистент разказа няколко анекдота, провокирайки чувството за хумор на експертите, осъществяващи проверки в образователните институции. И още: най-младият участник в конференцията – Димитър Иванов, вече приет в Техническия университет в София, показа, че се вълнува не само от схеми, изчисления и иновативни решения, но и от музика. Той изненада с изпълнение на китара, акомпанирайки на своята съученичка Яна – и двамата част от сформираната в Професионалната гимназия в Своге музикална група Class of Fun.

Свогенската ПГ „Велизар Пеев“ показа и на този форум, че тежи на мястото си. Екип учители от гимназията – Христина Манолова, Мерилин Андреева и Красимир Манков, влязоха успешно в ролята на водещи на събитието.

Форумът се осъществява в партньорство с Националната спортна академия „Васил Левски“, Техническия университет – София, Националния STEM център и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В присъствието на ректора на Спортната академия проф. Красимир Петков, д.н., в НСА се събраха директори и преподаватели от университети, училища и детски градини от страната, за да споделят опит и да представят добри практики в няколко направления: „Използване на изкуствен интелект в образователния процес“, „Креативна образователна STEM среда в образователните институции“, „Изграждане на дигитална компетентност и медийна грамотност у учениците. Превенция на кибертормоза. Киберсигурност в интернет“, „Създаване на интерактивни, мултимедийни и интернет свързани учебни ресурси“ и „Дигитализация в организацията и управлението на процесите в образователните институции“.

Конференцията откри Йордан Томов, началник на РУО – София-област,

който сподели удовлетворението си, че за петте години, откакто Регионалното управление предоставя трибуна за споделяне на добри практики за дигитални решения в обучението, успешно се изгражда устойчива среда за развиване на сътрудничество и партньорство между средното и висшето образование.

Интерес с докладите си предизвикаха доц. Корнелия Найденова от Факултет „Педагогика“ на НСА, доц. д-р Аделина Алексиева-Петрова от Факултета по индустриални технологии на ТУ – София, доц. Йоаннис Патиас от Факултета по математика и информатика на Софийския университет, и Светлана Михайлова – мениджър „Дигитална трансформация Централна и Източна Европа“ от Google for Education.

Проф. Найден Шиваров – директор на Националния STEM център, приветства участниците и говори по темата „Стратегия за STEM образование“. Той призова директорите на образователните институции да използват пълноценно новооткритите технологични центрове, насърчавайки ги и с подготвящото се национално STEM състезание.

„В Пирдоп, Горна Малина и село Искрец от община Своге използват приложение с дигитални решения в обучението по физическо възпитание и спорт“, обяви доц. Корнелия Найденова от Националната спортна академия.

В презентацията си „Дигитални технологии в обучението по физическо възпитание“ тя засегна и темата за самооценяването, като се позова на факта, че самооценката е предмет на много софтуерни продукти и ако научим учениците да боравят с тях, ще отпадне въпросът „защо имам такава оценка“.

„Можем да използваме дигитални дневници, видео портфолиа на учениците и всеки от тях да ги използва, за да направи анализ на резултатите си и да постави сам оценката си. Но за да променим учениците, трябва да променим първо себе си като учители. Образованието трябва да бъде много по интензивно дигитализирано, за да преодолеем възрастовите и поколенческите различия“, каза доц. Найденова.

Tя сподели още наложилия се напоследък извод, че „учителите, които използват дигиталните технологии, ще заместят тези, които не ги използват“.

За класификацията на образователните цели, по-популярна като „таксономия на Блум“, припомни доц. д-р Аделина Алексиева-Петрова от ТУ – София. Най-често даваният пример за таксономията на психолога Бенджамин Блум е способността да разбираш и анализираш материята. Защото, за да приложиш каквото и да е, е необходимо да го разбираш, а за да го оцениш, е нужен анализ. И ученето става чрез надграждане на предишното ниво, стъпка по стъпка.

Доц. Петрова разказа за проекта ChatToCaseStudy и използването на чатбот за асистент в обучението на студентите.

Проектът вече е спечелил финансиране и България работи върху него в партньорство с Гърция, Латвия и Португалия. Въпреки че преподавателите определят границите на намесата на чатбота, помощта му е широкообхватна. Предоставя възможност за качване на учебни материали, създаване на реалистични сценарии, генериране на задачи и настройването им, присъединяване на студентите към курсове и най-важното – обучаващите се сами анализират процеса.

„Изкуственият интелект е ефективен само ако всички страни в образованието участват“, каза Светлана Михайлова от Google for Education.

Въпреки сериозното навлизане на дигиталните помощници в образованието тя призова да запазим радостта от ученето и от това, че научаваме всеки ден нещо ново.

В тематичните панели за иновативните си подходи и използването на дигиталните технологии в учебната програма разказаха представители на ПГ по туризъм и ППМГ „Константин Фотинов“ в Самоков, 2. АЕГ „Томас Джеферсън“ и 19. СУ „Емилиян Станев“ в София, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Куртово Конаре, област Пловдив, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Сливница, ОУ „Христо Смирненски“ – Карнобат, Професионалната агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ и ПГО „Елисавета Багряна“ от Бяла Слатина, ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“ от Ботевград, ДГ „Слънце“ – Златица, СУ „Васил Левски“ – Елин Пелин, и ПГ „Велизар Пеев“ в Своге.