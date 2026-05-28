Истинският капитал на България са талантливите и образовани млади хора – това е посланието на документалния филм „Капиталът на проф. Минко Балкански“. Лентата, създадена по Националната програма на МОН „Неразказаните истории на българите“, беше представена в София, съобщава Пресцентърът на МОН.

Главните герои във филма са лауреати по математика, различни науки и изкуства, подкрепени от проф. Минко Балкански,

отдал живота си за благотворителност и меценатство на българското образование и култура. Младите хора са завършили престижни френски училища, ас неговата подкрепа днес са успешни учени, лекари, инженери и бизнесмени .

Филмът е създаден по проект на БНУ „Джон Атанасов“ в Чикаго от български емигранти и техни съмишленици зад граница, като естествено продължение на мисията на Програмата „да съхранява паметта за значимия принос на българите по света и да вдъхновява бъдещите поколения“.

В продукцията са представени лични истории, архивни кадри и свидетелства за развитието на български учени и професионалисти, реализирали се успешно в Европа и по света в областта на научните изследвания, медицината, технологиите и международния бизнес. С техните благодарности за българските училища, в които са учили, и към човека, дал им шанс да бъдат част от световната наука.

Филмът е посветен и на 99-годишнината на проф. Минко Балкански – изтъкнат учен, меценат и един от най-големите дарители на българското образование.

Във филма той говори за подкрепените от него таланти като посланици на България по света и колко е важно да има държавническо мислене в помощ на интелигентните и морални хора, като най-важно е те да се привлекат в България и да се инвестира в техния ум.

Истинският български капитал са интелектът и моралните стойности. Българското училище е добро, трябва да се подкрепят учителите, за да подготвят учениците по най-интересен начин, а държавата да подкрепя и развива школите, които работят с таланти –това са част от посланията на проф. Минко Балкански във филма.

Специален гост на представянето бе учителят на млади таланти Теодоси Теодосиев-Тео, който работи с фондацията на Балкански и също като него организира летни школи за учители и ученици по математика и физика.

„Това е филм за най-големия жив дарител за образование и култура“, каза Теодоси Теодосиев.

Един от завърналите се у нас – Теодор Първанов, който присъства на премиерата, заяви, че днес работи в компания, чийто офис е в „София Тех Парк“. Другите му колеги се връщат при всяка възможност у нас за летните лагери, за да предават знания, контакти и вдъхновение на учители и ученици у нас. Сред талантите има и учителка, която преподава химия на френски език в столично училище.

Екипът на филма приветства д-р Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН и автор на Програмата „Неразказаните истории на българите“, благодарение на която филмът достига до своята публика днес.

Премиерната прожекция на филма беше на 20 май в Париж, а наскоро бе излъчен и в Пловдив. Режисьор и сценарист е Николай Томов-Тома, български емигрант във Франция. Негови телевизионни документални филми са излъчвани в редица държави и представяни на фестивали във Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария и Канада.

Директор на постпродукцията е Жан-Рене Дюшеман – дългогодишен приятел на България. Той е оператор и монтажист на редица документални филми, телевизионен репортер за френски и международни медии. Монтажист е Георги Манолов, а музиката е дело на Юри Стойков.

В залата на премиерата в София бяха още Боянка Иванова от БНУ „Джон Атанасов“ – Чикаго, инициатор на проекта за този филм, експерти от МОН, университетски преподаватели, интелектуалци и др.