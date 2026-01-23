*Кристияна СИМЕОНОВА

Чували ли сте термина краудсорсинг? Той е от английски произход: crowd – ‘голям брой хора на едно място, тълпа’, и sourcing – ‘получаване на нещо, например продукти или материали, от определен източник’, и в някои английски речници се дефинира като ‘получаване на информация или помощ за заден проект или задача от голям брой хора (обикновено посредством интернет)’.

Терминът аутсорсинг e познат.

Това е практика, при която една компания възлага изпълнението на определени задачи, функции и услуги на външен изпълнител. За разлика от аутсорсинга при краудсорсинга, вместо да се наема външен изпълнител, компанията или организацията разчита на колективните усилия на много хора, които могат да допринесат със своите знания и умения за решаването на определена задача. Участниците могат да бъдат мотивирани от различни фактори: заплащане, кариерно развитие, етични подбуди, удовлетворение, популярност и др.

И двете думи: аутсорсинг и краудсорсинг са чужди и имат характера на термини. Морфологичната им структура е характерна за английски език, по точно на английски са сегашни причастия, които са част от сложни глаголни форми или се употребяват като отглаголни съществителни имена (както е в разглежданите случаи). На български вместо аутсорсинг може да се използва съставният термин външно възлагане, който е добре познат. Краудсорсинг по-трудно може да се предаде с друг термин на български, тъй като термините колективно възлагане, групово възлагане все още нямат достатъчно широка употреба.

*Д-р Кристияна Симеонова е доцент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките.