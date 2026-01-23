Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и кметът на с. Раждавица Стоян Ръждавички официално откриха обновеното общежитие към Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Раждавица.

Лентата бе прерязана по повод успешното реализиране на проекта „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на общежитие към НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Раждавица“.

По време на церемонията инж. Огнян Атанасов подчерта значението на инвестицията както за населеното място, така и за образователната инфраструктура на общината. Той отбеляза, че това е единственото училище на територията на община Кюстендил, разположено в село и разполагащо с общежитие, и припомни трудните условия, при които децата са живели преди години.

„Преди осем години децата от общежитието се отопляваха с печки. Още тогава настоявах да бъде изградена отоплителна инсталация, защото е недопустимо в XXI век деца да нощуват при такива условия. Днес, благодарение на Националния план за възстановяване и устойчивост, общежитието вече е енергийно ефективно, модерно и напълно обновено. Сградата е практически като нова и осигурява нормални условия за живот и обучение“, заяви кметът.

Инж. Атанасов изрази благодарност към ръководството на училището и педагогическия екип за проявеното търпение и доброто сътрудничество по време на реализацията на проекта, като подчерта, че процесът не е бил лесен, но резултатът е видим и значим.

В изказването си той отправи пожелание училището и общежитието да се изпълват с все повече деца, и пое ангажимент Общината да търси допълнителни възможности за финансиране на бъдещ ремонт на училищната сграда. Кметът информира още, че е изградена нова детска площадка, която допълнително ще мотивира учениците, като подчерта, че най-важното е децата да бъдат здрави и успешни.

Проектът „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на общежитие към НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Раждавица, община Кюстендил“

се реализира по Договор № BG-RRP-1.011-0022-C01 и е финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“.