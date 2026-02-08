Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е сред първите 33% университети в Европа в обявената преди дни класация QS World University Rankings: Europe 2026. В нея са включени и още осем български висши училища.

Най-старото ни висше училище влиза в класацията за поредна година,

като сега заема 313-о място от 958 включени европейски университети (267-о място през 2025-а при 685 класирани). То заема и 24-то място в регионалната подредба на висшите училища от Източна Европа (17-о преди година).

Останалите български представители в класацията са Техническият университет в София, който попада в групата 551 – 560 място (70-и в Източна Европа), Нов български университет, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Тракийският университет в Стара Загора и Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“, които са включени в групата 701 – 900 място (99-и в Източна Европа), както и Бургаският свободен университет, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ в София и Варненският свободен университет, заемащи места в групата 901+ и 162-ра позиция в Източна Европа.

Начело сред първите 10 най-добри висши училища на Стария континент в тазгодишното издание на класацията излиза „Оксфорд“

пред миналогодишния водач – Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH – Zurich), и втория преди година – „Импириъл колидж“ в Лондон. Следват Лондонският университетски колеж (UCL), „Кеймбридж“, Единбургският университет, „Кингс колидж“ – Лондон, Университетът PSL (Paris Sciences et Lettres), Манчестърският университет и Швейцарският федерален технологичен институт в Лозана (EPFL).

Първи в Източна Европа е Карловият университет в Прага (99-и на Стария континент). В топ 10 влизат и Варшавският университет (113) и Ягелонският университет (126) в Полша, вторият по големина в Чехия Университет „Масарик“ (156), Чешкото висше техническо училище в Прага (181), Университетът Eоtvоs Lorаnd в Будапеща (194), Варшавският технически университет (202), Техническият университет в Бърно (203), Университетът „Палацки“ в Оломоуц, Чехия (216), и Университетът в Сегед, Унгария (219).

В класацията на QS Europe Region Ranking се допускат университетите, които предлагат програми за пълно обучение в бакалавърски и магистърски програми, които освен това са номинирани в проучването за академична репутация на QS и имат минимум 100 статии, индексирани и публикувани от Scopus за период от пет години.

Класацията поставя акцент върху университети от Стария континент, и по-специално върху тези, базирани в страни членки на Съвета на Европа. Разглеждат се няколко подрегиона – Северна Европа, Южна Европа, Източна Европа, Западна Европа и Западна Азия. Включени са повече университети от съответните страни, отколкото в класацията на QS World University Rankings.

Всяка от класациите на QS се съставя с помощта на основна методология, която използва редица фактори, включително университетски партньорства, изследователска и преподавателска дейност. Аз-буки