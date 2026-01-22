„След като заложихме средства по Плана за възстановяване и устойчивост за изграждане на STEM кабинети във всяко българско училище, следваща важна задача, която се надявам да бъде продължена, е осигуряването на средства за обособяване и на центрове по хуманитарни науки.“ Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Ловеч, съобщава Пресцентърът на МОН.

В града той се запозна с материалната база и възможностите за развитие на четири училища. По думите на Вълчев

вече е в ход изграждането на такива центрове по хуманитарни науки по национална програма на МОН.

„Започнахме програмата с обновяване на отделни класни стаи, а вече се изграждат и свързани кабинети по български език и литература, история и цивилизации, философия, чужди езици“, каза министър Красимир Вълчев по време на посещението си в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

За центъра по хуманитарни науки в училището са отпуснати над 15 000 евро по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

„Хуманитарните науки са ключови за широкия комплекс от умения на XXI век и се надявам в бъдеще изграждането на тези кабинети да продължи да се реализира“, каза министър Вълчев.

Създаването на центрове по хуманитарни науки по националната програма на МОН започна тази година с инвестиция от над 1 млн. евро. Благодарение на тези средства 71 училища в страната ще имат модерни свързани образователни пространства.

За последните три години над 1000 образователни институции вече са обновили кабинетите си по хуманитарни науки по националната програма.

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ е средищно и в него се обучават 144 ученици. Министър Вълчев разговаря с директора Мария Стоянова и екипа на училището, които отчетоха, че децата посещават редовно учебните занятия, въпреки че им е трудно – почти всички тръгват рано сутрин с автобус от други населени места, за да бъдат навреме в час.

Училището изпълнява и проект за STEM среда за 92 884 евро в направления „Математика и информатика“ и „Природни науки“. STEM центърът включва изграждане на 3 високотехнологично оборудвани стаи и 2 класни стаи, свързани с просторен коридор с различни кътове.

В Ловеч министър Вълчев посети и STEM центъра в Професионалната гимназия по механоелектротехника. Обновеното пространство, в което са инвестирани близо 70 000 евро, се състои от два специализирани кабинета в направленията „Математика и информатика“ и „Зелени технологии, устойчиво развитие и природни науки“, както и 3 високотехнологични класни стаи.

Учениците работят във виртуална лаборатория със стереоскопични лаптопи и zSpace технология, което позволява интерактивно обучение, развиващо логическото мислене, дигиталните и инженерните компетентности.

Гимназистите показаха на министър Вълчев как усвояват професионални умения чрез практика.

Те разглобяваха автомобилни компоненти на 3D графики и представиха нов автомобилен симулатор, на който се учат да управляват в различни условия, както и на безопасност на движението по пътищата.

Министър Красимир Вълчев разгледа и учебния сервиз на гимназията, а дванайсетокласници демонстрираха майсторско шофиране.

Професионалната гимназия по механоелектротехника в Ловеч, ръководена от директорката Миглена Ганчева, е сред водещите образователни институции в областта на автотранспортната техника и промишлената електроника. В нея се обучават 174 ученици в дневна и 18 в дуална форма.

„Разширяването на достъпа до обучение по религия за повече ученици ще допринесе за това да живеем в по-хармонично общество“, каза министър Вълчев по време на посещението си в Частно основно училище „Св. Седмочисленици“ с директор Иванка Хинкова.

Школото предоставя образование по учебните програми за общообразователна подготовка, допълнено с възпитание в християнски добродетели. Красимир Вълчев разгледа материалната база на училището заедно с Ловчанския митрополит Гавриил.

По-късно просветният министър посети и Езиковата гимназия „Екзарх Йосиф“, ръководена от Иво Райнов, който го запозна с обновените спортни игрища и новия STEM център на училището.

Сред гостите на събитията бяха областният управител на Ловеч Дора Стоянова, кметът на общината Страцимир Петков, зам.-кметът д-р Алдин Начков, началникът на кабинета на министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова и началникът на РУО – Ловеч, д-р Иваничка Буровска.

МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция

Министерството на образованието и науката не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците, която е от 31 януари до 2 февруари, включително, въпреки нарастващата заболеваемост сред децата, коментира в Ловеч министър Красимир Вълчев, цитиран от БНР.

„Винаги в края на януари имаме пик на заболеваемостта. Тя не е малка, но не е и толкова голяма. Три на фона на 28 области, в които е обявена грипна епидемия, не е толкова много. Решаващи ще са данните от тези дни. Не предвиждаме удължаване на така наречената междусрочна ваканция за всички ученици, така че засега си остава графикът на учебното време, което имаме, и решенията ще се вземат област по област“, заяви министърът.

В момента на онлайн обучение в електронна среда са учениците от три области в страната – Бургас, Варна и Добрич, където е обявена грипна епидемия.