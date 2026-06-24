Партньорството с работодателите е решаващо както за ефективното планиране в професионалното образование, така и за развитие на дуалното обучение – както в средното, така и във висшето образование. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на работна среща с национално представени работодателски организации, съобщават от Пресцентъра на МОН.

На срещата присъстваха представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Министър Вълчев подчерта, че МОН последователно работи за по-тясно обвързване на образованието и потребностите на икономиката.

По думите му устойчивите решения могат да бъдат постигнати чрез добронамерен, открит и регулярен диалог между държавата, бизнеса и образователните институции. Това съответства и на рамката, в която МОН поставя темата в поканата до работодателските организации.

„Трябва да заложим на дуалното обучение“, каза министърът.

Той отбеляза, че във висшето образование е необходимо да се намери баланс между добрата фундаментална подготовка и практическите умения, за да могат младите хора да се реализират успешно и да се адаптират по-бързо към променящия се пазар на труда.

Акцент бе поставен и на проекта „От висше образование към заетост“, финансиран по Програма „Образование“ 2021–2027, съфинансиран от Европейския съюз, който МОН изпълнява. Чрез него над 40 000 студенти ще проведат практики в реална работна среда. Целта е

да се подобри връзката на висшето образование с потребностите на пазара на труда

и да бъде осигурена допълнителна практическа подготовка за студентите и по-добри възможности за професионална реализация на завършващите. В рамките на разговора бяха обсъдени и възможностите за по-широко включване на работодателите в студентските практики и в подготовката на модел за дуално обучение във висшето образование.

По време на срещата бе изразено общо разбиране, че активното участие на работодателите е важно както за практическата подготовка на учениците и студентите, така и за по-доброто съответствие между обучението и нуждите на бизнеса. Работодателите увериха от своя страна, че ще подкрепят политиките на Министерството в тази посока, защото в днешното динамично време пазарът на труда изисква подготовка на хора с нови знания и умения. В разговора бе изразено общо мнение, че подготовката на кадри за икономиката е споделена отговорност между държавата, образователните институции и работодателите.

В срещата участваха още заместник-министърът на образованието и науката Сеня Терзиева-Желязкова, началникът на кабинета на министъра Георги Балджиев и директори на дирекции в МОН.