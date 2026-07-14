Директорката на Профилираната природо-математическа гимназия „Гео Милев“ в Стара Загора Мариета Петрова е сред тазгодишните носители на Наградата „Св. Иван Рилски“ на МОН.

Ръководи гимназията с визия за развитие, ориентация към модернизация, дигитална трансформация и устойчиво изграждане на високоефективна образователна среда. Управлението е базирано на данни – системно се анализират националните външни оценявания, държавните зрелостни изпити, извършват се вътрешни мониторинги и анкетни проучвания, за да се планират целенасочени подобрения.

Въведени са виртуални лаборатории и интерактивни симулации, развиват се междупредметни STEM проекти. Всяка година възпитаници на гимназията заемат призови места в национални състезания и олимпиади, в престижни турнири и множество научни конкурси.

„Наградата „Св. Иван Рилски“ е висока оценка за постигнатото от гимназия и за труда на преподавателите. Безкрайно благодарна съм на моите колеги. Отличието е за мен, но сама не бих могла да направя нищо, ако нямам екип зад себе си“, каза пред „Аз-буки“ директорката на ППМГ „Гео Милев“ в Стара Загора Мариета Петрова.

Отличието не е първото признание за труда на колектива. През последните три години гимназията получава награди в община Стара Загора. Преди три години им е връчена колективна награда „Анастасия Тошева“. Преди две години са отличени и с награда за постижения в сферата на образованието, науката и културата „Стара Загора“, направление наука и образование. Миналата година им е връчена и колективна награда „Методи Кусев“ от РУО – Стара Загора.

„Наградата е не само висока оценка за гимназията, но и огромна отговорност. Когато сме във фокуса и на Министерството на образованието и науката, и на местната общност, и на Регионалното управление на образованието – Стара Загора, не можем да си позволим да сваляме нивото, което сме достигнали“, подчертава директорката.

Мариета Петрова поема ръководството на гимназията преди шест години и заедно с екипа си успява да изгради визия за успешна образователна дейност. „Колегите ми са най-добрите професионалисти в града. Благодаря им, че ми гласуваха доверие и заедно стъпка по стъпка започнахме стратегически да градим визията, която искаме за гимназията. И вече я изпълняваме“, споделя събеседничката ми.

Директорката допълва, че лидерството е споделено и екипът заедно обсъжда проектите, по които ще кандидатстват, за да отговарят по най-добрия начин на потребностите на гимназията. Провеждат и анкети сред учениците, родителите и учителите, в които всеки може да сподели анонимно своите препоръки и притеснения.

„Заедно обсъждаме резултати и споделяме какво още да направим. За мен е важно човек да идва с желание на работа, да му е дадена свобода да реализира идеите си. Така последователно вървим към стратегическо развитие в дигитализацията и управляването на ресурсите, които можем да получим по различни национални програми, Националния план за възстановяване и устойчивост, инвестираме и от бюджета. Всичко това е обсъдено с екипа“, казва Петрова.

В първите години фокусът е върху дигиталната трансформация на гимназията. ППМГ „Гео Милев“ предлага обучение в профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Учителите споделят за липсата на качествена техника и необходимостта от модерни кабинети. Затова закупуват електронни ресурси и нови хардуерни конфигурации. С възможностите на делегирания бюджет поетапно успяват да реновират компютърните кабинети, които от шест стават десет. Осигуряват и на всеки преподавател по информатика и информационни технологии самостоятелен кабинет. Закупват и 3D принтери, които мотивират учениците да проектират и моделират проекти. А новите придобивки са обвързани с иновациите на гимназията в областта на природните науки и технологиите.

„Намерихме решението заедно – да провокираме учениците да прилагат знанията си в практиката и да получават продукт, който могат да видят. Да не се питат „Това защо го учим?“, а да го видят приложено на практика. Учениците изработват модели на различни постановки, например по химия и биология“, посочва директорката.

Тази година гимназистите имат за задача да изработят козметична серия. Благодарение на знанията си по химия те правят кремове с UV защита, а след това я изследват. Тестват и дезинфектанти и доколко ефективни са те срещу бактерии. Готовият продукт – кремове за ръце и лице, е подарък за гостите на откриването на STEM центъра. В различни клубове с 3D принтерите пък изработват модели на управляеми колички.

„Учениците правят всичко с желание, особено когато видят резултата. Интересът им расте все повече и повече. Не е възможно всичко да се случи в часовете по общообразователна подготовка, но чрез клубове, чрез различни други извънкласни форми успяваме да го осъществим“, посочва директорката.

Възпитаниците на гимназията също са двигател на идеи. Миналата година се обръщат към Петрова с молба да направят подкаст, предлагат да бъде закупен и дрон. С добро планиране на бюджета и двете идеи вече са реализирани.

„Търсим най-добрата техника за тях. В часове по технологии трябва да обработват видеоклипове, да снимат. Учениците също ни движат напред, защото и ние учим с тях. Ние сме ментори, мотиватори и партньори в обучението. Системата на образованието е доста рамкирана, но заедно с учениците успяваме да съвместим потребностите им с учебните програми и изискванията, които имаме“, отбелязва Мариета Петрова.

Допълнителните занимания, които гимназията предлага на своите възпитаници, повишават мотивацията им и по останалите предмети. Те постигат успехи на различни национални олимпиади. Денислав Стоянов, който завършва XII клас, е част на националния отбор по химия и ще замине за надпревара в Узбекистан. Седмокласникът Дарин Андреев печели първо място на Националната олимпиада по история и цивилизации и първо място по география и икономика. ППМГ „Гео Милев“ има и лауреати по български език. Двамата шестокласници Георги Георгиев и Ивайло Иванов също са на първо място на Националната олимпиада по информационни технологии.

„Имаме успехи не само в точните науки. Децата не спират да ни изненадват в различните области“, казва с гордост от възпитаниците на гимназията директорката.

Учениците постигат успехи и в спорта. Девет училищни отбора са на финалите на Ученическите игри. Баскетболиските са републикански шампиони за втора поредна година, като през юни ще представят България и Стара Загора на Световните ученически игри по баскетбол U18 в Сърбия.

„Децата имат разностранни интереси и когато успяваш да ги структурираш и да им осигуриш условия, нещата се получават. Винаги си партнирам с учениците и уча от тях, колегите – също. Когато си отворен за това, вместо да гледаш от пиедестал учениците, процесът на работа върви в правилната посока“, казва още събеседничката ми.

В момента в училището протича подмладяване на екипа. „И младото ни попълнение е страхотно. Голяма част от тях са бивши наши възпитаници и се връщат обратно в училище в друга роля. Радостно е да видиш как носят духа на гимназията у себе си и вече реализирани и отворени, правят най-доброто, на което са способни в любимата гимназия. Те идват с голямо уважение към работата“, заявява директорката.

В гимназията се предлагат две паралелки в профил „Софтуерни и хардуерни науки“, в които профилиращите предмети са информатика, информационни технологии и математика, две паралелки с профил „Математически“ с профилиращи предмети математика, информатика и английски език, както и една паралелка „Природни науки“ с профилиращи предмети биология, химия и английски език.

„Гимназията е лидер в образователните новости в града и в областта. Интересът към профилите, които предлагаме, е голям. При нас се предлага образование, което отваря хоризонти. То дава база, на която можеш да стъпиш, независимо в каква област решиш да се реализираш“, споделя Мариета Петрова. И допълва, че не планират да развиват нови.

Отбелязва още, че целите на екипа на гимназията са осигуряване на позитивна среда, на високо качество на обучението и изграждане на компетентности у учениците, които да им бъдат полезни за бъдещите им реализации.

„Не знаем точно какви умения ще им бъдат необходими в бъдещето, но когато имат изградени компетентности и могат да мислят критично, ще се справят“, завършва директорката.

Пътят в професията

В училище любимите предмети на Мариета Петрова са физика и математика, а учителската професия за нея е издигната на пиедестал. „Имах страхотни учители, на които се възхищавах. Това ме мотивира да кандидатствам в специалност „Физика и математика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, споделя тя за избора си на развитие.

Признава, че в началото ѝ е било трудно да си намери работа като млад учител. Започва да преподава в малко село, като определя двете години там като безценен опит. След това преподава физика в Средно училище „Иван Вазов“ в Стара Загора в продължение на 12 години, две от които е заместник-директор.

„Благодарна съм на заместник-директора по учебната част Ирина Цанева, която сподели с мен целия си опит и с безкрайно търпение ме въведе в дебрите на административната дейност“, казва събеседничката ми.

През 2013 г. печели конкурс за директор на 11. ОУ „Николай Лилиев“ в Стара Загора, което ръководи в продължение на 7 години. През 2020 г. получава предложение да поеме ново предизвикателство и да ръководи Математическата гимназия.

„Имам над 28 години стаж в сферата и винаги възприемам случващото се първо от гледна точка на учител и едва тогава на директор. Опитът като учител ми помага много, виждаш другата страна на всеки проблем и на различните дейности“, споделя Мариета Петрова.