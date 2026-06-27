Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ във Варна започва традиционната си образователна програма „Лято в Галерията“, която ще предложи на учениците от I до V клас разнообразни творчески занимания през юни, юли и август.

Програмата съчетава образователни беседи и практически задачи, вдъхновени от произведения на българското изобразително изкуство.

Целта е децата да опознаят света на изкуството по достъпен и увлекателен начин, като развиват въображението и творческите си умения в музейна среда.

Заниманията ще се провеждат както в залите на Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна, така и във филиала ѝ – Художествения музей „Георги Велчев“.

Участниците ще рисуват морски пейзажи, ще създават колажи, книгоразделители и мозайки, вдъхновени от творчеството на известни български художници като Георги Велчев, Лика Янко, Бронка Гюрова и Димитър Арнаудов.

Всяко занятие включва кратко въведение и практическа задача,

а необходимите материали се осигуряват от Галерията. Продължителността е между 40 и 60 минути, като дейностите са съобразени с учебното съдържание по изобразително изкуство за началния етап на образованието.

Част от лятната програма е и новият проект „Къде са картините?“, реализиран в партньорство с образователната платформа „Уча.се“. Интерактивната игра превръща посещението в галерията в своеобразно приключение.

Децата получават репродукция на картина и трябва да открият оригинала сред експонатите. След успешното търсене те научават повече за автора и произведението чрез специално подготвени текстове, съобразени с възрастта им.

Като допълнителен стимул малките участници

ще получат безплатни ваучери за достъп до образователната платформа. Инициативата ще продължи до 1 септември и е насочена към семейства, ученици и учители, които търсят възможности за смислено и вдъхновяващо прекарване на лятната ваканция.

Заниманията по програмата „Лято в Галерията“ ще се провеждат от вторник до петък между 10:00 и 16:00 часа след предварително записване.

Организаторите вярват, че срещата с изкуството може да бъде едновременно образователна и забавна, а музеят – място за откривателство, творчество и нови знания.