Всяко наше неделно училище по света, където и да се намира, е част от България. Знаем, че без тях връзката с Родината постепенно би отслабнала, а няма нищо по-ценно от това човек да помни корените си. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на форума „Българските търговци на розово масло“ и церемонията по награждаването на победителите във Втория международен литературен конкурс „Вълшебното перо“, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Инициативите са организирани от Българското неделно училище „Иван Вазов“ в Париж по две национални програми на Министерството на образованието и науката.

В началото на събитието министър Вълчев връчи на директора на училището доц. Елена Сачкова плакет на МОН за приноса ѝ към съхраняването на българския език и култура сред сънародниците ни във Франция.

По думите му владеенето на българския език е ключ към съхраняването на националната идентичност.

„Езикът е ключ към всяка култура, а владеенето на българския език означава да пазим своите корени“, подчерта проф. Вълчев.

Той изрази благодарност към кметството на 13-и район на Париж за доброто партньорство и подкрепата за реализирането на инициативите. Министърът отбеляза, че

проектът, посветен на българските търговци на розово масло,

показва колко отворени към Европа и света са били българите още през XIX век. Именно тези контакти са допринесли за формирането на по-широк мироглед и са утвърдили разбирането, че образованието е най-сигурният път към развитието на модерна България.

Форумът „Българските търговци на розово масло“ се реализира по Националната програма „Неразказаните истории на българите“ на МОН в партньорство с Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък и с подкрепата на общината.

В рамките на инициативата учениците от Париж и Казанлък проучват историята на българските търговци на розово масло, работили с Франция през Възраждането.

В празничната програма участваха представители на Музея на розата, Царица Роза 2026 Деница Малчева, както и танцьори и изпълнители от Казанлък.

870 творби на деца и ученици от 27 държави, които пишат на български език независимо къде живеят по света, участваха във

Втория международен литературен конкурс „Вълшебното перо“.

Конкурсът се организира с подкрепата на Националната програма на МОН „Роден език и култура зад граница“.

„Радва ни, че интересът към инициативите на българските неделни училища расте, а децата показват все по-високо ниво на владеене на българския език. Министерството на образованието и науката ще продължи да подкрепя българските неделни училища по света“, заяви проф. Вълчев.

Председателят на журито Здравка Евтимова подчерта високото качество на представените творби. По думите ѝ българският език създава общо духовно пространство за българите по света и ги превръща в едно голямо талантливо семейство.

Тя благодари на родителите, учителите и ръководителите на неделните училища за усилията им да съхраняват езика и насърчават младите автори. „Този конкурс ни кара да обичаме още повече българския език, а талантът на децата е най-доброто доказателство за богатството на България“, каза Евтимова.

По време на събитието беше подредена изложба, представяща забележителности на България. Ученици от училището в Париж показаха и пана, посветени на търговията с розово масло, изработени в рамките на проекта.

За децата имаше творческо ателие за рисуване на рози.

Посетителите имаха възможност да разгледат и закупят различни продукти, свързани с българската маслодайна роза, включително розово масло, розова вода, мускали с есенции, козметични продукти, свещи, чай, сладко и сувенири.

Сред гостите на форума бяха представители на българската общност в Париж, на посолството на България във Франция, на Агенцията за българите в чужбина и др.

През учебната 2025/2026 година във Франция функционират 13 български неделни училища, в които се обучават над 1150 деца и ученици.