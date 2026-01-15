225 училища вече разполагат с обновени спортни площадки, а в други 126 дейностите по ремонт и модернизация са в ход. Това стана ясно при откриването на изцяло нов физкултурен салон в средищното СУ „Недялка Шилева“ в Съединение, съобщи Пресцентърът на МОН.

Инвестициите са по Програмата на МОН за изграждане и ремонт на спортни пространства в училищата, по която се финансират и повече от 100 училищни физкултурни салона.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев преряза лентата на новия салон в Съединение, който осигурява съвременни условия за спорт и физическа активност.

Към съоръжението е изградена и нова сграда с топла връзка към училището, като проектът е на стойност над 766 000 евро.

„Спортът е изключително важен за здравето и за цялостното развитие на децата и учениците. След 12 години, когато открихме тази нова сграда, сега съм отново в това училище и с радост виждам неговия напредък – с изграден нов физкултурен салон и STEM център, с развитие на изкуствата, спорта и дейностите по интереси“, заяви министър Вълчев.

Той поздрави директора на училището Величка Кирова и нейния екип за успешната реализация на проекта.

В училището отвориха врати и нови STEM кабинети на стойност над 128 000 евро. Изградени са специализирани пространства по химия, биология, математика и информатика с необходимото оборудване, което ще насърчи ученето чрез опити и експерименти.

Обособени са и пет високотехнологични и свързани класни стаи.

По-късно през деня

министър Вълчев откри STEM център и в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в село Труд,

който съчетава съвременни технологии с практическо учене и подготвя учениците за бъдещето.

„Новите професии ще изискват широк спектър от умения, затова е важно децата да развиват знания и компетентности по всички учебни предмети – български език и литература, математика, природни науки, изкуства и спорт. Убеден съм, че работата с експерименти и опити ще повиши интереса и мотивацията на учениците“, отбеляза министърът на образованието и науката.

Той поздрави директора Тоня Коева и учителите за положените усилия. Министърът благодари и на кмета на община Марица Димитър Иванов за последователната подкрепа на образователните институции и реализираните съвместни политики.

Новото пространство включва стая за креативни дигитални създатели, център за млади изследователи, учебна работилница, зона за творческо мислене, пространство за кулинарни занимания. Технологично обзаведени са и пет класни стаи. Проектът е на стойност над 129 000 евро и ще работи в направленията „Математика и информатика“ и „Роботика и киберфизични системи“.

Центърът разполага с учебни роботи, сензори за изследване на околната среда, компютърна техника, интерактивни дисплеи, дронове, програмируеми платки и друга техника. Той ще помогне за усвояването на нови знания чрез преживяване, изследване, експериментиране, както и чрез откриване на връзките между различните учебни предмети.

На събитията присъстваха и областният управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева, началникът на РУО в областта Иванка Киркова, учители и др.