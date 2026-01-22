Това стана ясно на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Института по пазарна икономика, заяви Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Фондацията.

Картата съдържа базата данни, събрани от официалната статистика, регистрите на Министерство на културата и още няколко източника. Изготвен е списък с почти 3600 читалища, които има в страната, с техните регистрационни номера, адреси и друга информация. В картата са включени данни за три години – 2021, 2022 и 2023 година.

Проектът е част от инициативите по повод 170 години от създаването на първото българско читалище и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Първият голям източник на информация е регистърът на читалищата на Министерството на културата. Всяко едно от тях има една карта, форматирана в табличен вид с информация за това какво правят кръжоците, библиотеките, музеите, с които се занимават читалищата.

Тези данни са предоставени от самите читалища, което означава, че качеството им е изцяло предопределено от това, което са докладвали. И засега не може да се верифицира този тип информация.

Вторият източник е регистърът на Министерството на културата за библиотеките. В повечето читалища има библиотеки. Знае се какви са библиотечните наличности, как са се променили те през годините, колко посетители има, какъв е достъпът до интернет, както и персонала на библиотеките в какви проекти са участвали. Това също са данни, докладвани от самите библиотеки. В Търговския регистър са финансовите данни.

От Министерството на културата е информацията колко хора се субсидират, от НСИ – каква е структурата на читалищата, техните настоятелства, персонал.

Изследването показва, че читалищата не са просто културно просветни организации. Те се занимават и с голям кръг здравно-информационни и социални въпроси. Едно от нещата, които правят впечатление от изследването е, че над 70% от читалищата декларират, че не са преминали през нито едно обучение за периода, който се изследва и това важи и за селските, и за градските. Голяма част от читалищата са оставени да се оправят сами. Дават им се пари, но оттам нататък трябва да се мисли как тези институции да бъдат подкрепяни с обучения, с изграждане на капацитет.