Над 1200 млади гвардейци от 29 отряда от цялата страна ще проведат шествие в София на 6 май 2026 г. То ще се състои веднага след края на официалния военен парад за Гергьовден, но няма да е част от него. Това

стана ясно по време на първата национална среща на младежките гвардейски отряди в Пловдив,

съобщава Пресцентърът на МОН.

Гости на събитието бяха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и началникът на неговия кабинет инж. Таня Михайлова. Домакин на форума бе председателят на Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ Денислава Ангелова.

В момента има 27 ученически отряда, един студентски и един детски, както и 4 ученически гвардейски оркестъра.

Те са от различни области на страната – Плевен, Бургас, Смолян, Кърджали, Русе, Габрово, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Благоевград и София. Техни представители обсъдиха бъдеща по-тясна координация помежду си, както и взаимодействие с образователните институции и държавните органи, ангажирани с развитието на гвардейските отряди.

Сдружението „Младежки гвардейски отряди“ ще излъчва и собствен подкаст „Пазители на честта“ в сътрудничество с Българското национално радио, стана ясно по време на срещата.

На 6 май тази година ще се проведе националният преглед на младежките гвардейски отряди в София, като се предвижда среща с Националната гвардейска част. След това ще се състои и шествието на младите гвардейци.

В първата национална среща на младежките гвардейски отряди участваха още председателят на Парламентарната комисия по гражданско участие Росица Кирова, заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, командирът на Националната гвардейска част полк. Петър Киндалов, съветникът на президента по отбрана и сигурност Илия Милушев, изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ Иван Попов, директорът на Центъра за развитие на човешките ресурси Николай Спасов, експерти от МОН и регионални управления на образованието и др.