Много силно представяне и общо 37 медала постигат българските ученици на финалите на World Mathematics Invitational, проведено в Чиба, Япония. В конкуренцията на стотици математически таланти от десетки държави 37-те ни представители печелят 10 златни, 13 сребърни, 11 бронзови отличия и три отличия Merit, както и три бронзови медала в Mini Math Creative Competition и специалното отличие The STAR of WORLD, съобщава организаторът на българското участие математикът Любомир Любенов, цитиран от „Национална бизнес поща“.

До златните медали достигат няколко представители на училища в Стара Загора

– Изабела Узунова (I клас, НУ „Димитър Благоев“, Стара Загора), Момчил Цонев (III клас, НУ „Димитър Благоев“, Стара Загора), който има и бронз от съпътстващото Mini Math Creative Competition, Борис Стоянов (II клас, ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора), Мая Петрова (III клас, ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора) и Теодор Христов (II клас, 2. ОУ „П. Р. Славейков“, Стара Загора), който получава и специалното отличие The STAR of WORLD, което се присъжда на състезателя с най-висок резултат от всяка държава.

Сред златните медалисти се нареждат още Георги Димитров (V клас, МГ „Баба Тонка“, Русе), Валентин Кирилов (XI клас, ППМГ „Никола Обрешков“, Казанлък), който има и бронз в Mini Math Creative Competition, Цветомир Василев Смилов (XI клас, ППМГ – Казанлък), Калоян Гешев (IX клас, Първа частна математическа гимназия, София) и Момчил Михайлов (VI клас, Софийска математическа гимназия).

Сребърни отличия печелят Пея Гайдарова (I клас, НУ „Димитър Благоев“, Ст. Загора), Добромир Добрев (I клас, ОУ „Кирил Христов“, Ст. Загора), Иван Тончев (II клас, ОУ „Кирил Христов“, Ст. Загора), Гергана Димитрова (III клас, ОУ „Кирил Христов“, Ст. Загора), Дарин Павлов (IV клас, ОУ „Кирил Христов“, Ст. Загора), Георги Митев (IV клас, ОУ „Митьо Станев“, Ст. Загора), Дария Узунова (IV клас, СУ „Максим Горки“, Ст. Загора), Никола Атанасов (VII клас, ППМГ „Гео Милев“, Ст. Загора), Преслав Ганев (VIII клас, ППМГ „Гео Милев“, Ст. Загора), Максим Димитров (X клас, ППМГ „Гео Милев“, Ст. Загора), Габриела Чолакова (II клас, ЧОУ „Света София“, София), Матей Иванов (V клас, 125. СУ „Проф. Боян Пенев“, София) и Мартин Петров (XII клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София).

С бронзови медали се окичват Никола Нейчев (III клас, НУ „Димитър Благоев“, Ст. Загора), Емил Георгиев (III клас, ОУ „Кирил Христов“, Ст. Загора), Александър Коев (IV клас, ОУ „Кирил Христов“, Ст. Загора), Славян Славов (II клас, II ОУ „П. Р. Славейков“, Ст. Загора), Десислав Петров Петров (IV клас, 2. ОУ „П. Р. Славейков“, Ст. Загора), Павел Хероут (VI клас, ППМГ „Гео Милев“, Ст. Загора), Георги Милков (VIII клас, ППМГ „Гео Милев“, Ст. Загора), Елизабета Казале (X клас, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Ст. Загора), Стефан Кавалов (VI клас, ППМГ – Казанлък), Давид Лефтеров (V клас, МГ „Петър Берон“, Варна) и Йоан Лефтеров (V клас, МГ „Петър Берон“, Варна) с бронз и от Mini Math Creative Competition.

Трите почетни отличия Merit са за Иванел Палийска (II клас, НУ „Димитър Благоев“, Ст. Загора), Чудомир Стойчев (X клас, ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, Ст. Загора) и Александра Казале (VIII клас, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Ст. Загора).

World Mathematics Invitational е международно математическо състезание за ученици от детската градина до XII клас.

Създадено е по инициатива на Тайван, като дебютното издание е през 2013 г., в което се включват и представители на САЩ, Южна Корея, Индонезия и Хонконг. Провежда се в два кръга: предварителен през януари – март и финали през юли с домакин различни градове в Азия. Идеята на състезанието е не само да бъде поле за надпревара между математически таланти от цял свят, но и да им дава възможност да общуват, да опознават различни култури и да разширяват светогледа си.

България записва първото си участие през 2018 г. в Сеул, Република Корея.

Водещи в World Mathematics Invitational са логическото мислене, нестандартният подход и способността математиката да бъде прилагана по оригинален начин в различни ситуации.

Съпътстващото Mini Math Creative Competition е творческо състезание, в което учениците представят математиката чрез изкуство, музика, архитектура, спорт и други теми от всекидневието. Те подготвят презентация и видеопредставяне на английски език. Тази година в него България е представена от десетима ученици.