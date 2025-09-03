Министерският съвет прие Решение за одобряване на преминаването на Република България от най-ниската категория „Е“ към по-висока категория „D“ на вноските на консултативните страни по Договора за Антарктика към бюджета на Секретариата по Договора за Антарктика. България не е извършвала промени в категориите вноски от създаването на Секретариата по Договора за Антарктика през 2004 г. От всички 29 консултативни страни по Договора за Антарктика само България и Перу са в най-ниската категория „Е“ на вноските.

Последните години бележат значително разрастване на националната ни антарктическата програма, което включва все повече научни проекти и инициативи, включително откриването на новата научна лаборатория на Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на о. Ливингстън, както и участието на Научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“, който вече трета година плава успешно до Антарктида и обратно. Преминаването на България към по-висока категория вноски допълнително ще повиши положителния образ на страната ни като ангажирана и активна антарктическа нация.