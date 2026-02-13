Военномедицинската академия организира за четвърта поредна година инициативата „Дни на отворените врати за кариерно развитие“, съобщават на страницата си от ВМА. Целта е ученици от XI и XII клас да бъдат запознати със специалностите „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“.

Зрелостниците ще се срещнат с началника на Военномедицинската академия ген.-майор проф. Венцислав Мутафчийски, с когото ще разговарят за ролята на военните медици и за уроците от мисиите зад граница.

Младежите ще имат възможност да влязат и в клиниките, да се запознаят отвътре с модерната материална база и оборудване на световно ниво и да разговарят с едни от най-добрите лекари. Ще присъстват и на демонстрации във Военномедицинския симулационен тренировъчен център, където се отработват реакции при инциденти с много пострадали.

Специалисти от ВМА ще отговорят на всички въпроси, свързани със спецификата, възможностите и предизвикателствата на работата в структурите на Академията – от кандидатстудентските изпити, през обучението до възможностите за професионално и кариерно развитие.

От ВМА отбелязват повишен интерес към Дните на отворени врати, като желание да се включат в инициативата, тази година са заявили стотици млади хора – не само от София, но и от цялата страната.

Отчитат и устойчив растеж на интереса към специалностите „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“, обучението по които се провежда съвместно с Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ и Медицинския университет във Варна.

Сред предимствата на Програмата са пълна държавна издръжка по време на следването, не се заплащат такси за обучение, осигурява се безплатно настаняване в общежития и хранене, медицинско и униформено облекло, безплатно медицинско обслужване, както и гарантирана дългосрочна професионална реализация в редиците на Българската армия. Освен това по време на следването си курсантите получават месечна стипендия между 460 и 500 евро.

А след завършването получават две дипломи – магистър по „Медицина“ и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, възможност за специализация във ВМА, повишаване на квалификацията в България и във всички страни членки на НАТО.