За пета поредна година Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ раздаде наградите в конкурса „Медиатор на годината“.

Церемонията за връчване на отличията на призьорите за 2025 г. се проведе в Министерството на образованието и науката. Наградите връчи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Голямата награда – „Образователен медиатор на годината“, в категория жени отиде при Фатме Хюсеинова от СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен. В категория мъже отличието получи Ангел Илиев от ОУ „Капитан Петко Пармаков“ в село Градец.

„Ролята на образователните медиатори е изключително ценна както във всекидневната комуникация с родителите, така и при създаването на положителни нагласи към образованието. Това е задължителното условие за постигане на реални резултати при обхващането на всички деца в образователната система“, каза министър Вълчев.

По думите му благодарение на

всеотдайната работа и ентусиазъм на образователните медиатори

резултатите от работата по Междуинституционалния механизъм за обхващане и включване на децата в образователната система са толкова добри.

„През 2017 г. инициирахме създаването на Механизма, а днес имаме върнати близо 116 000 деца в класните стаи, като близо 75 000 са трайно останали да учат. За първи път делът на преждевременно отпадналите деца спадна до около 9%, което поставя България под средното ниво за страните в Европейския съюз“, отбеляза министър Вълчев.

Той припомни, че с нормативни промени бяха осигурени целеви средства за възнаграждения на образователните медиатори за всички училища и детски градини.

„Надявам се в следващите бюджети да бъде осигурена възможност за увеличаване на възнагражденията и за финансиране на допълнителни разходи за дейността им, защото това е ключово за постигане на устойчивост“, допълни още просветният министър.

Красимир Вълчев поздрави българските роми с празника Василица и благодари на Центъра „Амалипе“ за съвместната работа през годините и за реализирането на редица политики за по-добро обхващане на децата и учениците.

„През 2017 г. започнаха първите усилия за обхващане на всички деца в образователната система. В началото бяхме скептични, но нещата се случиха. Образователните медиатори осмислиха работата на терен“, каза председателят на Център „Амалипе“ Деян Колев. Той призова Министерството на образованието и науката да продължи работата си в посока преодоляване на сегрегацията.

Ръководителят на Швейцарския офис за сътрудничество Томас Щауфер също поздрави участниците и отбеляза, че работата на образователните медиатори е от ключово значение не само за включването на децата в училище, но и за последващата им социална реализация – на пазара на труда, в икономическия и културния живот.

„България и Швейцария ще продължат съвместната си работа и в рамките на програмата за сътрудничество“, подчерта още Томас Щауфер.

„Работата на образователните медиатори е да бъдат близо до децата, да изграждат мостове – там, където няма; да чукат на врати, които рядко се отварят“, посочи председателят на Националната мрежа на образователните медиатори Атанас Атанасов.

Първата по рода си организация, обединяваща образователни медиатори от цялата страна, бе създадена миналата година и работи заедно с Центъра „Амалипе“ в защита на интересите и помощ в работата на медиаторите.

Още седем изявени медиатори получиха своите отличия за 2025 г.

Специалният приз „За значим принос в превенцията на отпадането от училище“ отиде при Адриана Арифова, която работи в ПГСС „Сергей Румянцев“ в Луковит.

„Мотиватор на родители и учениците за 2025 г.“ е Фатме Насуфова от ОбУ „Панайот Волов“ в село Тодор Икономово.

Емилия Енчева от СУ „Йордан Йовков“ в Тутракан получи наградата в категорията „За принос, иновации, устойчивост в ромска общност“, а Нанси Нанева от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Тополовград – тази за „Млад медиатор“ за 2025 г.

Специалният приз „Инициативи и общностна активност“ е присъден на Фатме Ахмед от ОбУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Бяла река, област Шумен, а наградата за „Работа с родители и общност“ получи Иван Братановски от ПГО „Елисавета Багряна“ в Бяла Слатина.

Любка Дачева от ОУ „Васил Левски“ в с. Триводици си тръгна с приза в категорията „Ангажираност отговорност и човечност в ролята на образователен медиатор“.

Събитието завърши с етнокултурна програма на ученици от СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен, които представиха традиционни танци и песни по случай Василица и сурвакаха гостите за здраве.

Министър Красимир Вълчев пък получи отличието „Добротворец на 2025 г.“. Наградата му бе връчена от директора на СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен – Галина Сакарова.

На събитието присъстваха заместник-министрите на образованието и науката д-р Емилия Лазарова и Наталия Михалевска, директорът на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Лало Каменов, образователни медиатори, експерти и други.