12 997 ученици се включват в националната инициатива „Модели на ученическо самоуправление в професионалните гимназии“ през учебната 2025/2026 г. Тя се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката, а неин координатор и консултант е Фондация „Институт за информални иновации“, с председател д-р Таня Желязкова-Тея.
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Целта на инициативата е да се създадат модели за структурирано ученическо самоуправление – от Ученическия съвет на паралелката до Ученическия съвет на гимназията, чрез които възрастните да делегират на учениците както права, така и отговорности.
През учебната 2025/2026 г. в „Модели на ученическо самоуправление в професионалните гимназии“ участват ученици от 545 паралелки в 30 държавни професионални гимназии – по една от област и по две от областите София-град и Габрово.
Седем професионални гимназии с изучаване на програмиране създават уебсайт – електронна платформа за комуникация между ученическите съвети на всички училища в страната.
Платформата ще бъде територия за развитие на граждански умения, личностно развитие и творчески изяви на учениците. Чрез нея те ще обменят опит и добри практики, ще контактуват с всички категории участници в ученическото самоуправление и ще получават помощ и подкрепа от възрастните.
Включването и ползването на платформата ще е безплатно както за всички ученически структури за самоуправление в училищата на национално ниво, така и за всички участници в ученическото самоуправление – ученици, учители, директори, родители, държавни и местни институции и медии, бизнеса, НПО.
В рамките на инициативата на конкурсен принцип между 30-те професионални гимназии са създадени символите на ученическото самоуправление – име на сайта, девиз, емблема, лого и химн, които са качени в уебсайта „Ученическото самоуправление – гласът на учениците“.
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