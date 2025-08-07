<h4><img class="size-medium wp-image-161118 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/azbuki-2025-31-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" \/>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- \u0421\u0442\u0440\u043e\u0433\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0449\u0443 \u043f\u0440\u0435\u043f\u0438\u0441\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0442\u0443\u0440\u0438\r\n\r\n- \u041f\u043e\u0434\u043a\u0440\u0435\u043f\u0430 \u0437\u0430 20 000 \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442\u043b\u0438\u0432\u0438 \u0434\u0435\u0446\u0430: \u0422\u0435 \u0449\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043d\u0438\u0432\u043e \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u043a\u0443\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442\u0430, \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u0430\u0442\u0430, \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430, STEM \u0438 \u0447\u0443\u0436\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0435\u0437\u0438\u0446\u0438\r\n\r\n- \u041d\u0430 \u043b\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0413\u043e\u0440\u0433\u043e\u043d\u0430: \u041c\u0430\u043b\u043a\u0438 \u0438\u0437\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0442\u044a\u0440\u0441\u044f\u0442 \u0441\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043c\u0435\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u044f\u0442 \u043f\u0435\u0449\u0435\u0440\u043d\u0438 \u0440\u0438\u0441\u0443\u043d\u043a\u0438 \u0432 \u043b\u044f\u0442\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0432 \u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0438\u044f \u0430\u0440\u0445\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043c\u0443\u0437\u0435\u0439\r\n\r\n- \u0417\u043e\u0440\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0413\u043e\u0433\u0430\u043d, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b \u043d\u0430 \u0410\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0430 \u0432 \u0447\u0443\u0436\u0431\u0438\u043d\u0430: \u0412\u0435\u0434\u043d\u044a\u0436 \u0434\u0435\u0446\u0430\u0442\u0430 \u0434\u0430 \u0432\u043b\u044f\u0437\u0430\u0442 \u0432 \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435 \u0438 \u0441\u043b\u0435\u0434 \u0442\u043e\u0432\u0430 \u0433\u0438 \u0437\u0430\u0432\u043b\u0430\u0434\u044f\u0432\u0430\u043c\u0435\r\n\r\n- \u0414\u0435\u0446\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0420\u043e\u0434\u043e\u043f\u0438\u0442\u0435 \u2013 \u043f\u0430\u0437\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435\r\n\r\n- \u0421\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u043d\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u0438\u0437\u043a\u0443\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430: \u0417\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0438, \u043f\u0440\u0438\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435 \u043e\u0442 35 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438 \u0432 \u0441\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e 151. \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435, \u0440\u0430\u0437\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u0430\u043d\u0430 \u041d\u0430\u043d\u0447\u0435\u0432\u0430\r\n\r\n- \u0412\u0441\u044f\u043a\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u0437\u0430\u0441\u043b\u0443\u0436\u0430\u0432\u0430 \u0443\u0432\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0440\u0435\u043f\u0430: \u0412 \u0442\u043e\u0432\u0430 \u0435 \u0443\u0431\u0435\u0434\u0435\u043d\u0430 \u041f\u0430\u0432\u043b\u0435\u0442\u0430 \u0414\u0438\u043c\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430 \u2013 \u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0449\u0430\u0432\u0430\u0449\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u201e\u041b\u043e\u0433\u043e\u043f\u0435\u0434 \u043d\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u0442\u0430\u201c\r\n\r\n- \u0423\u041d\u0421\u0421 \u043e\u0442\u043a\u0440\u0438\u0432\u0430 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442\u0438 \u0437\u0430 - УНСС открива институти за изкуствен интелект и ядрена сигурност