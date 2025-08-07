Екипи от Студентски екологичен клуб „BARBATUS“ към Тракийския университет заедно с преподаватели и ветеринарни лекари провеждат спасителни мисии за диви животни в засегнатите от горски пожари територии. Дейностите се извършват в тясно сътрудничество със Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани, където пострадалите животни получават необходимото лечение и грижа.