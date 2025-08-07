496 кабинета по хуманитарни науки, география и икономика, технологии и предприемачество са обновени по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката през изминалата учебна година.

С над 7 млн. лева са финансирани училища и центрове за специална образователна подкрепа

по модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“.

Осигурен е и достъп до интерактивни учебни материали чрез образователни платформи, ученически маси с тематични изображения или текстове, учебна и художествена литература, сборници и речници, карти, табла, атласи и др. В някои от класните стаи ще може да се провежда обучение по два предмета.

За стаите за занимания по интереси в 90 училища

са закупени образователни игри и комплекти за експерименти, реквизити за ролеви игри и драматизация и куклен театър, художествена литература, включително обзавеждане за създаване на по-приветлива атмосфера в стаите.

Училищата проявяват интерес за поредна година и към

обновяването на библиотеки и кътове за четене

с цел популяризирането им като място за провеждане на инициативи, насърчаващи мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес. Освен обновяване с нова литература и подходящи мебели – маси, дивани, етажерки, конструктори и образователни игри, училищата са провели и 318 инициативи (изложби, отбелязване на годишнини на бележити личности в българската литература и култура, драматизации, беседи по актуални за учениците теми и др.).

От 2023 година, когато за първи път МОН финансира модернизирането на училищните кабинети по тази програма, са обновени общо 1073 класни стаи.