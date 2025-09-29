Владимира Ангелова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-7.02

Резюме. Осъществените през последните няколко години реформи в българското образование засягат и обучението по математика в началния етап на образование. Настъпилите промени са ясно различими в учебните програми за задължителната подготовка. Актуалната към момента учебна програма по математика за четвърти клас на средното училище определя седем глобални теми, в които е обособено предвиденото за усвояване учебно съдържание. Настоящото изследване се фокусира върху създаване на иновативна методика за изучаване на аритметичното действие деление на естествени числа с двуцифрено число – една от най-сложните теми в обучението по математика. Целта на публикацията е да се представи разработеният и експериментиран авторски технологичен вариант за изучаване на алгоритмите за извършване на действието деление на естествено число с двуцифрено число в определена методическа система. Компонентите на разработения вариант за обучение съдържат дигитални образователни ресурси под формата на видеофилми. През учебната 2023/2024 година се проведе експериментално изследване със 192 четвъртокласници, разпределени в две групи – експериментална и контролна, всяка по 96 ученици. В обучението на експерименталната група се интегрира авторската технология за обучение. Основен критерий за измерване на ефективността ѝ е степента на усвояване на компетентности от учениците за деление на естествено число с двуцифрено число и приложението му при отчитане на десет показателя. Представен е количествен и качествен анализ на резултатите от експерименталното изследване. Получените резултати категорично доказват ефективността на създадената авторска педагогическа технология за овладяване на действието деление на естествено число с двуцифрено число. След интегрирането на настоящата технология в обучението учениците придобиват компетентности за използването на алгоритмите за извършване на действието деление на естествени числа с двуцифрено число при: намиране на число, като се използва смисълът на релацията „… пъти по-малко“; сравняване на стойности на числови изрази; намиране стойността на съставен числов израз; намиране на неизвестно число в равенство – неизвестен множител, неизвестен делител; моделиране с числови изрази на текстова задача; решаване на геометрична задача.

Ключови думи: начално училище; математическо образование; деление на естествени числа с двуцифрено число; дигитални ресурси