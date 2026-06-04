Шест отбора, съставени от ученици и студенти, представят свои иновативни проекти на регионалното издание на международното състезание Startup World Cup Varna 2026, съобщава Пресцентърът на МОН.

Победителите ще получат възможност да участват на световния финал в Силициевата долина (Сан Франциско, Калифорния), където

ще се състезават с финалисти от над 60 държави за инвестиционна награда в размер на 1 милион долара,

както и за достъп до водеща международна мрежа от ментори, партньори и инвеститори.

Форумът, чийто домакин е Варна, е едно от значимите международни състезания за иновативни компании и предприемачи. Те представят своите идеи пред инвеститори и международно жури.

Инициативата е пряко свързана с дейността на Научноизследователския институт към Икономическия университет – Варна, който работи по внедряването на изкуствен интелект и съвременни технологии в образованието.