Шест отбора, съставени от ученици и студенти, представят свои иновативни проекти на регионалното издание на международното състезание Startup World Cup Varna 2026, съобщава Пресцентърът на МОН.
Победителите ще получат възможност да участват на световния финал в Силициевата долина (Сан Франциско, Калифорния), където
ще се състезават с финалисти от над 60 държави за инвестиционна награда в размер на 1 милион долара,
както и за достъп до водеща международна мрежа от ментори, партньори и инвеститори.
Форумът, чийто домакин е Варна, е едно от значимите международни състезания за иновативни компании и предприемачи. Те представят своите идеи пред инвеститори и международно жури.
Инициативата е пряко свързана с дейността на Научноизследователския институт към Икономическия университет – Варна, който работи по внедряването на изкуствен интелект и съвременни технологии в образованието.
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