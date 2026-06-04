Близо 40 милиона украиноезични потребители вече могат да използват чат с изкуствен интелект, разработен специално за техния език. Системата Mamay AI Chat е създадена от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е поредна стъпка в изграждането на национални решения с изкуствен интелект за различни държави, съобщава Пресцентърът на МОН.

Чатът позволява на потребителите да задават въпроси на украински език, да работят с документи, изображения и аудио, да търсят информация в интернет и да решават сложни задачи. Той е базиран на новото поколение украински езикови модели MamayLM v2.0, разработени от INSAIT.

Проектът надгражда успеха на първия голям езиков модел на украински език,

който Институтът представи миналата година – MamayLM v1.0. Моделът беше изтеглен над 54 000 пъти и вече се използва от организации в Украйна – от компании до държавни институции.

MamayLM v2.0 се предлага в два размера – 12 и 27 милиарда параметъра,

като вторият е най-големият адаптиран за украински език модел до момента. При задачи на украински език новите модели постигат по-висока производителност от значително по-големи модели.

Mamay AI Chat използва същата суверенна технологична платформа на INSAIT, върху която е изграден и българският чат BgGPT. Благодарение на разработките на Института държави и институции могат да разполагат със собствени решения с изкуствен интелект, съобразени с местния език и специфики, като същевременно запазват контрол върху данните и инфраструктурата си.

Проектът е част от по-широката стратегия на INSAIT за изграждане на национален технологичен капацитет в областта на изкуствения интелект.

Вместо да разчитат изцяло на глобални платформи, държавите могат да развиват собствени езикови модели и приложения, които отразяват техния език, култура и обществени потребности.

INSAIT вече работи по подобни инициативи и за други езици и държави, като целта е създаването на устойчиви национални екосистеми за изкуствен интелект, изградени върху отворени технологии и научни разработки на световно ниво.