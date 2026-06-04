По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища и научните организации през академичната 2026/2027 г., съобщава Министерският съвет.
Утвърдените такси ще обхванат над 147 000 студенти и докторанти
в редовна и задочна форма на обучение.
Средният размер на годишната такса за обучение на студенти в държавните висши училища ще бъде 545 евро, а средният размер на таксата за кандидатстване – 40 евро.
За докторанти в държавните висши училища средната годишна такса ще бъде 1130 евро, като средният размер на таксата за кандидатстването им ще е 130 евро.
Средният размер на таксата за кандидатстване в научните организации ще е 25 евро. Средната такса за обучение на докторанти в тях ще бъде 435 евро.
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