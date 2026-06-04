Политиката за повишаване качеството на висшето образование трябва да бъде продължена. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на среща с ректорите на висшите училища, съобщава Пресцентърът на МОН.

Той представи пред тях част от приоритетите в сектора и заяви готовност за диалог по всички въпроси с висшите училища.

„Системата на висшето образование е една от най-реформираните и това се оценява както с вътрешни, така и с външни инструменти“, посочи министърът.

По думите му МОН ще продължи да насърчава научноизследователската дейност, а образованието ще остане приоритет за правителството, въпреки сложната бюджетна ситуация.

Министър Вълчев постави фокус на подготовката на бъдещите учители

и призова ръководителите на висшите училища да не правят компромиси с недобре подготвени студенти в това поприще. „Това е ключово за качеството не само на средното образование, но и за висшето“, изтъкна проф. Вълчев.

На срещата бяха обсъдени мерки за облекчаване на процедурите за привличане на чуждестранни студенти, както и продължаването на програмите за ремонт на общежития. Министър Вълчев посочи, че МОН не планира целенасочена политика за намаляване срока на бакалавърските програми от 4 на 3 години, но висшите училища могат да направят такава промяна по определени специалности, ако я считат за целесъобразна.

В срещата участваха и заместник-министрите на образованието и науката проф. Сеня Терзиева и акад. Николай Витанов, началникът на кабинета на министъра – Георги Балджиев, и директорът на дирекция „Финанси“ в МОН Соня Кръстанова.