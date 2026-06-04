Дона МИТЕВА

Бургас беше домакин на националния финал на състезанието Horizon Grand Prix 2026 за трета поредна година. Това е най-голямата ученическа надпревара за водородно задвижвани автомобили в страната. В спортна зала „Младост“ ученици от 15 училища и 11 български града премериха сили със свои собствени модели автомобили, разработвани и усъвършенствани през цялата учебна година.

Тазгодишното издание отбеляза рекорден брой участници,

обобщават организаторите.

Победител в клас Hybrid стана отборът на 18. СУ „Уилям Гладстон“ – София, който срази убедително конкуренцията. Негови подгласници станаха тимовете на ОУ „Васил Левски“ – Враца, и ПГТЕ „Хенри Форд“ – София.

В клас Modify победител е отборът на „Българско школо“ – София. Втори се класираха представителите на ЧЕГ „Иван Апостолов“ – София, а на третото място застана отборът на 18. СУ.

Предстои световен финал в Швейцария, който ще се проведе от 28 юни до 4 юли. България ще бъде представена и в двата класа от отборите шампиони.

Horizon Grand Prix е международна STEM инициатива, която насърчава учениците да изучават инженерство, възобновяема енергия и устойчив транспорт чрез практика.

Отборите конструират автомобили в мащаб 1:10, задвижвани от водородни горивни клетки и батерии.

Возилата използват реална технология – една от най-перспективните алтернативи за чист транспорт.

Състезанието продължава четири часа, като всички участници разполагат с еднакво количество водород и електрическа енергия. Победител е екипът, който постигне най-висока енергийна ефективност и направи най-много обиколки на трасето.

Надпреварата показва как съвременните технологии могат да бъдат интегрирани в обучението. Участниците развиват умения по инженерно проектиране, програмиране, управление на енергията, работа в екип и решаване на реални технически проблеми. Именно тези компетентности са сред най-търсените в бъдещата икономика, свързана с чистата енергия и високите технологии.

Събитието се организира от образователната организация „Технократи“ и Българската федерация по автомоделен спорт с подкрепата на Община Бургас.

Училищата, които се включиха в надпреварата, са: 18. СУ „Уилям Гладстон“ – София, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин, СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново, СУ „Никола Войводов“ – Враца, ПМГ „Академик С. Корольов“ – Благоевград, ПГТР – Русе, ПГТЕ „Хенри Форд“ – София, ПГ по транспорт – Бургас, ПТГ „Симеон Велики“ – Търговище, 128. СУ „Алберт Айнщайн“ – София, ЧУ „Българско школо“ – София, ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ – София, УСС 1 – Габрово, СУ „Отец Паисий“ – Кърджали, и ПГ „Пейо Яворов“ – Гоце Делчев.

„Организираме състезанието за шеста година. Миналата година нашите отбори направиха фантастично представяне, като станаха световни шампиони в едната категория и се класираха на 4-то място в другата. Щастлив съм, че всяка година увеличаваме броя на отборите и все повече ученици се мотивират да участват в извънкласни занимания, за да конструират собствени автомобили“, коментира Ивайло Бонев – управител на „Технократи“ и основен организатор на събитието, цитиран от пресцентъра на Общината.

По думите му надпреварата е много оспорвана и понякога малки пропуски могат да обърнат цялото състезание. Това изисква комплексни умения и добра подготовка от всеки отбор.

Основни партньори и спонсори на Horizon Grand Prix от създаването му през 2019 г. са ING България и Lenovo България, а от тази година към инициативата се присъединява и „Монбат България“.