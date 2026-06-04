Всеки човек с интерес би надникнал зад завесата на времето, за да се пренесе в детството или да възроди спомен за наследниците. Както и много хора биха били любопитни да разберат какво са гледали най-малките зрители у нас преди 30, 40 или 50 години.

И ето че това е възможно. Прави го Алфидин Ахмедов, директор на Държавния куклен театър – Габрово.

На 11 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, по негова идея в най-голямата експозиционна зала „Дора Бонева“ на Художествената галерия „Христо Цокев“ в Габрово се открива мащабна юбилейна изложба. Озаглавена „Приказка за една мечта“,

експозицията чества 55 години от основаването на професионалния институт и 70 години организирано куклено изкуство в Габрово.

Театърът отваря архивите си за жителите и гостите на града, а впечатляващата изложба ангажира изцяло вниманието с оригинални кукли и реквизит, проектирани от майсторите сценографи и реализирани от художественото ателие на ръководителя на карнавалната работилница в Габрово – художника Драгомир Цанев.

Но това не е всичко. За първи път посетителите имат възможност да разгледат табло със снимки на всички директори на ДКТ – Габрово, да видят архивни фотографии, запечатали моменти от емблематични спектакли и лицата на любими актьори. Показани са и ретротехника, сценични механизми, с които са се правели постановките в миналото, като звук, осветление и организация. Плакати проследяват визуалната идентичност на Театъра през десетилетията.

Културно средище с национално значение и единствен професионален самостоятелен куклен театър в Централна Северна България,

ДКТ – Габрово, предлага вълнуващо пътуване във времето.

55 години от основаването на Театъра и 70 години организирано куклено изкуство в града са важни годишнини, защото не отбелязват само изминали периоди, а десетилетия сътворяване на чудеса и вълшебства на габровската сцена. Над 350 са заглавията от българската и световната литература и драматургия за деца, поставени на сцената на Габровския куклен театър и гледани от няколко поколения малки зрители, чийто брой надхвърля 2 милиона.

Един от големите успехи завоюва спектакълът „Лъжливото овчарче“ – авторска постановка на младия творчески екип Венера Нечкова и Краси Кирчев, с участието на актьорите Павел Кинчев, Петър Гайдаров и Янна Генчева. Те печелят не само големия интерес на габровската публика, но и престижна награда от IV международна седмица на кукленото изкуство, провела се в Нанчонг, Китай, през декември 2025 г.

Българската трупа е единственият представител на страната ни

сред участници от 20 държави и общо 31 международни формации, а постановката е отличена с престижния приз за „Изключително културно наследство в областта на кукленото изкуство“.

И ако настоящата ретроспективна изложба в габровската художествена галерия запленява и малки, и големи с атрактивните си експонати, вниманието на по-задълбочения посетител се привлича от плакатите и програмите, които са изключително ценни, защото разкриват естетиката на времето и историята на публиката.

Богатата експозиция предлага също идеите за сценография, театрални плакати и рекламно-забавни пана на художника на Кукления театър Драгомир Цанев. Отредено е и специално място на създателя на Габровския куклен театър и дългогодишен художествен ръководител – Николай Колев. Именно с неговото име настоящият директор Ахмедов признава, че мечтае да се нарича Държавният куклен театър в Габрово.

„Като директор на ДКТ – Габрово, искам да изкажа своите най-искрени благодарности към актьорите и екипа на театъра за всеотдайността при реализацията на юбилейната изложба. Поклон пред доайените актьори, помогнали с личен архив. Признателност към институции, поднесли ни цветя и поздравителни адреси. Искрена прегръдка към екипа на Художествената галерия „Христо Цокев“ в Габрово за безупречното домакинство и посрещане“, изказва благодарностите си Алфидин Ахмедов.

За него юбилейната изложба отдава заслуженото на пионерите, които преди 70 години поставят основите, и към всички негови колеги, превърнали през последните 55 години Държавния куклен театър – Габрово, в културно средище с национално значение.

Добавяме само, че в просторната експозиционна зала на габровската галерия, заобиколени от приказни герои и попаднали под въздействието на магичното куклено изкуство, посетителите се докосват до мечтата на творците. И до мечтата на самия създател на Кукления театър в Габрово Николай Колев. Защото, както каза за „Аз-буки“ Алфидин Ахмедов, „това беше негова мечта, която е осъществена. Той изгради театъра от гола поляна. Построи сградата, извоюва правото да се превърне от любителски най-напред в полупрофесионален, а после и да се одържави с указ на Министерския съвет. Това е човекът, чийто ученик съм и аз“.

„Приказка за една мечта“ ще бъде достъпна като експозиция до 9 юни. А желанието на екипа на Държавния куклен театър в Габрово е да продължи още дълги години да вдига завесата и да доставя на малките си зрители неподражаемата емоция от срещите с изкуството.