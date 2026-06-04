В новия брой четете:

– България подкрепя равен достъп до еврофинансиране за наука и иновации

– В урока по родолюбие по стъпките на Ботевата чета се включват над 1600 ученици и учители

– Д-р Андреас Шлайхер, директор на дирекция „Образование и умения“ на ОИСР: Училището не бива да е целият свят на децата – по-скоро светът трябва да е тяхно училище

– Вечер на добрите сърца в село Караджово: Новият стипендиант на „Аз-буки“ за учебната 2025/2026 г. е Иляйда Велиева

– Столичното 30. СУ „Братя Миладинови“ чества своята 45-годишнина с празнична седмица

– Учене чрез преживяване на чужд език: Първо СУ „Св. Седмочисленици“ в Търговище празнува 180 години

– РУО – София-област, връчи годишните си награди и почетната грамота „Неофит Рилски“ на тържествена церемония в столицата

– Кога децата узряват за науката

– Държавен куклен театър – Габрово, празнува с уникална изложба 55 години от създаването си и 70 години куклено изкуство в града

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