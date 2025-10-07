Център с лаборатория за изследване на аутизма към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отвори врати, съобщават от висшето училище. Той бе представен от декана на Факултета проф. д.п.н. Милен Замфиров, който е и негов ръководител.

На събитието присъства и заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска. Тя изтъкна значението на Центъра и отправи поздрав основно за това, че в този факултет на Софийския университет се развива инклузивната педагогика, с която се дава шанс на всяко дете да бъде не просто подкрепено, а да бъде включено в образованието.

При представянето на новия Център неговият ръководител заяви, че

изследването на аутизма е област, която непрекъснато набира популярност

заради проблемите, които води след себе си. Проф. Замфиров посочи, че има различни изследвания, но че в крайна сметка на учените се пада тежестта да продължат стъпка по стъпка с разкриването на причините за аутизма – което е и една от основните цели на Центъра.

Той обърна внимание, че лабораторията е съвременна и постепенно ще се развива, както и че в сградата има специално помещение, в което ще се извършват консултации на родители на деца с аутизъм.

„Смятам, че стъпката е правилна. Имаме подкрепа както от Министерството на образованието и науката, така и от Софийския университет“, подчерта деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Той добави, че Центърът с лаборатория за изследване на аутизма ще работи съвместно с Института „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

„Откриването на Центъра с лаборатория за изследване на аутизма има обществено значим принос

в консултирането и работата с деца с разстройства от аутистичния спектър. Това начинание допълва дългогодишната ми работа и разработки, свързани с причините за аутизма. Бавно, с малки стъпки, година след година, разработка след разработка, с много отдаденост започваме да разкриваме какви са причините за аутизма. С тези начални стъпки се надяваме новосъздаденият Център да допринесе за обогатяване на знанието за аутизма и разработването на ефективни персонализирани стратегии за неговото лечение“, каза още проф. д.п.н. Милен Замфиров.

Откриването на Центъра с лаборатория за изследване на аутизма е

последваща стъпка в стратегията от последните години за активни проучвания на Факултета по науки за образованието и изкуствата, свързани с причините за аутизма.

Проф. Милен Замфиров ръководи екип от специалисти, който извършва проучванията на механизмите на проява на разстройствата от аутистичния спектър. Този екип е ангажиран и с активностите на лабораторията към Центъра. Висококвалифицирани специалисти от ФНОИ ще отговарят за работата на консултативните кабинети, в които ще се провежда психологично и логопедично консултиране на деца с аутизъм.

Центърът с лаборатория за изследване на аутизма се открива след ремонт на сградата, в която се помещава, протекъл през летния сезон. Сградата е на две нива, като на първото ниво се помещават консултативните кабинети, а на второто – лабораторията.

Лабораторията е оборудвана с базова висококачествена апаратура. Ще се извършват неинвазивни генетични изследвания, както и изследвания на клетъчно ниво на молекулни механизми, засягащи развитие на симптоматика, характерна за аутизма.

Новооткритият Център цели да даде принос за изясняване причините на аутизма,

както и да консултира семейства с деца с аутизъм. Лабораторията също така ще бъде база за бъдещи научни проекти, сътрудничества между различни научни направления и международни партньорства. В нея ще бъдат привлечени млади изследователи, а студенти и докторанти ще могат да я използват за придобиване на практически опит.

Новото научно звено допълва и дава допълнителен тласък на важните разработки, ръководени от проф. д.п.н. Милен Замфиров, за причините за аутизма. По-рано тази година, заедно с екипа си той публикува и няколко важни изследвания по темата. Резултатите от едното проучване силно подкрепят хипотезата за генетичната основа на аутизма и отварят нови възможности за персонализирана медицина, ранна диагностика и насочени терапии. Другите две изследвания насочват вниманието към негенетичните причини за аутизма, а именно ролята на периодичните промени в слънчевата активност върху честотата на проявата на аутизма в човешката популация и някои инфекциозни причинители, които водят до невровъзпаление и развитие на симптоматика, копираща тази на аутизма.

Сред гостите на откриването бяха

председателят на Управителния съвет на Института „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, кметът на община „Слатина“ Георги Илиев, директорът на Департамента по езиково обучение и продължаваща квалификация проф. Светозара Халачева, представители на академичната общност и гости.

Проф. д.ф.н. Анастас Герджиков изрази радостта си, че присъства на откриването на лабораторията, защото Софийският университет има сигурно повече от 150 лаборатории, тази е поредната нова придобивка. „Още по-голяма е радостта, че виждам ползата от това един университет да бъде пълен комплект университет. Когато един университет е специализиран в една област, той не е университет. И виждаме как Факултетът по науки за образованието и изкуствата сътрудничи с различни научни институции, за да постигне, макар и малки стъпки напред към разбирането на аутизма“, каза проф. Герджиков и пожела успех на лабораторията.

Кметът на община „Слатина“ Георги Илиев също изрази задоволството си от създаването на Центъра с лаборатория за изследване на аутизма и обърна внимание на работата на Общината за реализацията и грижата за хората с проблеми и след навършването на 18-годишна възраст.