Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри нова сграда на Детска градина „Мир“ в Асеновград. Модерната инвестиция е подкрепена с 3,9 млн. лева по първото издание на Програмата на МОН за изграждане и разширяване на детски градини, ясли и училища, което се изпълнява в периода 2020 – 2025 г., съобщават от Пресцентъра на МОН.

По Програмата са одобрени общо 89 проекта на детски градини,

като част от тях са за разширяване или изграждане на филиали към съществуващи институции, а други – за изцяло нови детски градини. Одобрени са и 49 проекта на училища, като изплатените средства до момента са над 160 млн. лв. В резултат на това са разкрити близо 2700 нови места в детски градини, а в 30 училища са създадени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.

В момента е в ход и ново издание на Програмата за изграждане и разширяване на детски градини, ясли и училища, която ще се изпълнява до 2027 г. По нея са одобрени 48 детски градини и 43 училища, като осигурените средства са в размер на 240 млн. лева.

„Детските градини са едни от най-важните институции в една държава, защото в тях започва бъдещето“, каза министър Вълчев при откриването.

По думите му подобряването на материалната база е основен приоритет на МОН и затова през последните години се финансират толкова много на брой проекти за разширяване и обновяване на средата.

„Радвам се да видя, че в Асеновград децата и младите семейства се увеличават, а общината е изградила сграда, която може да претендира за най-модерната и функционална детска градина“, добави той.

Министърът поздрави кмета д-р Христо Груев, областния управител проф. Христина Янчева и общинската администрация за реализацията на проекта, активността и отговорното им отношение за развитието на образователната система, както и директора на новата сграда на детската градина Елеонора Стоянова и колектива на градината.

„Сградата е много важна, но още по-важни са хората, които работят в нея. От тях зависи да осигурим добро предучилищно образование“ допълни Вълчев.

Кметът на Асеновград д-р Христо Груев също благодари за оказаната подкрепа и подчерта, че това е втората детска градина, която се изгражда с подкрепата на МОН в общината.

След откриването на новата сграда министърът посети ОУ „Никола Вапцаров“ в града,

където се срещна с ръководството, учителите и екипите по Механизма за обхват. Обсъдени бяха трудностите, които срещат в работа по задържане в образователната система на децата от уязвими групи. Той подчерта важността от ежедневната работа на терен и обхващането им от най-ранна възраст.

В срещите участие взеха областният управител проф. Христина Янчева, началникът на РУО – Пловдив, Иванка Киркова, представители на общинската администрация и др.