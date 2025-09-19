Три медала спечелиха българските участници в международния космически лагер Space Camp – Турция, създаден по модел на НАСА. Раян Анефи от ОУ „Йордан Йовков“ – Каварна, взе отличието Outstanding Camper Award, една от най-престижните индивидуални награди в международния лагер. Тя се връчва на участник, който се е отличил най-много – не само с отлични умения и знания, но и с дух, лидерство, колегиалност и вдъхновяващ пример за останалите деца в лагера.

Другите два медала са за стипендиантите на Програмата Ерика Генова (6. ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“, София), отличена с наградата Outstanding Camper, която се присъжда на най-активните и изявени участници във всяка лагерна група, и Иво Димов (СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог) – носител на приза Right Stuff. Това е най-високото индивидуално отличие в Space Camp – Турция, което се връчва на курсист, проявил лидерски качества, любопитство и отдаденост в Програмата.

Тази година България беше представена от 100 ученици, над 40 от които спечелиха частични или пълни стипендии за участие.

Получаването на тези стипендии става възможно благодарение на доверието и щедростта на партньорите – Центъра за творческо обучение, фондация „Лекови“, фондация „Лъчезар Цоцорков“, Diamatix, както и общините Габрово, Русе и Козлодуй. През 2025 г. се включват и редица индивидуални дарители, чийто щедър принос открива нови хоризонти за българските ученици.

По време на едноседмичния лагер в Турция младите „космонавти“ работят с реални тренажори и симулатори,

използвани при подготовката на астронавтите, обличат специални скафандри, изпробват движения в безтегловна среда, тренират в пилотската кабина на космическа совалка и дори проектират своя собствена колония на Марс. Тези реалистични мисии осигуряват незабравимо преживяване и усвояването на ценни практически умения, като вдъхновяват участниците да разгърнат своя потенциал в сферата на науката и технологиите.

По време на Програмата българските участници се срещат и работят съвместно със свои връстници от САЩ, Китай, Великобритания, Франция, Полша, Испания, Гърция, Румъния, Грузия и други страни.

Space Camp – Турция, е един от двата космически центъра за обучение в света, създадени по модел на НАСА.

Провежда се всяка година в град Измир и привлича млади таланти от цял свят с фокус върху STEAM обучението (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика). Основната цел на Програмата е да мотивира младите хора от цял свят да преследват кариера в областта на науката и технологиите. Участниците развиват умения за работа в екип, за ефективна комуникация и усъвършенстват своите лидерски качества в динамична и вдъхновяваща среда.

Българка получи награда лично от астронавта Робърт Гибсън в САЩ

Йоана Старкова – алумни на българската програма за участие в Space Camp – Турция, спечели медал в престижното състезание Top Gun по време на Aviation Challenge в U.S. Space & Rocket Center, Хънтсвил, Алабама. Отличието ѝ бе връчено лично от легендарния астронавт и пилот Робърт Гибсън – признание, което затвърждава пътя ѝ от първите стъпки в Space Camp – Турция, през 2022 г. до международната сцена днес.

Тогава Йоана завоюва титлата Outstanding Camper, а интересът ѝ към Космоса и авиацията само се засили. Днес тя доказва, че мечтите, подкрепени с упоритост и талант, могат да изведат младите българи до световни успехи.