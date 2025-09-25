Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, представи MamayLM v1.0 – първия отворен и практичен модел за украински език, който може да работи както с текст, така и с визуални данни, съобщиха от научно-изследователската организация.

MamayLM v1.0 превъзхожда до пет пъти по-големи модели на украински, работи добре на английски и се справя по-добре от затворени модели като GPT-5 mini при водене на разговори. Моделът е ефикасен и рентабилен, тъй като може да функционира само на един графичен процесор (GPU).

Предходната версия MamayLM v0.1, пусната преди няколко месеца, е изтеглена над 10 000 пъти и получава редица положителни отзиви, отбелязват от INSAIT.

Новото поколение – MamayLM v1.0, е в два варианта (4 и 12 милиардни параметри)

и включва редица ключови подобрения, сред които работа с визуални данни, значително по-голям контекст за ефективна обработка на документи и по-висока точност при работа с естествен език.

MamayLM v1.0 е базиран на отворената серия модели Google Gemma 3, като INSAIT добавя собствени иновации, стъпвайки върху своя опит в създаването на национални модели.

Моделът е съществена стъпка към украински суверенитет в областта на изкуствения интелект – той може да бъде внедрен локално в държавни институции, компании и организации без значителни инвестиции, като същевременно гарантира сигурността на чувствителните данни, които никога не напускат организацията.

Пускането на MamayLM v1.0 е координирано както с Министерството на дигиталната трансформация на Украйна като част от националната им инициатива за създаване на суверенен модел, така и с Министерството на иновациите и растежа на България.

Моделите MamayLM v1.0 са напълно безплатни и достъпни в платформата Hugging Face, а допълнителни подробности са публикувани в блога на INSAIT.

С този проект българският институт продължава своята мисия да подпомага държавите в постигането на автономия в изкуствения интелект чрез достъпни, сигурни и прозрачни решения.