Четвъртокурсниците от специалността „Актьорство за куклен театър“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ с художествен ръководител доц. Боряна Георгиева ще представят предпремиерно на 27 септември в Стара Загора бродуейския мюзикъл „Аз те обичам, ти си върхът… а сега, промени се“ от Джо Ди Пиетро.