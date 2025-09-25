Четвъртокурсниците от специалността „Актьорство за куклен театър“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ с художествен ръководител доц. Боряна Георгиева ще представят предпремиерно на 27 септември в Стара Загора бродуейския мюзикъл „Аз те обичам, ти си върхът… а сега, промени се“ от Джо Ди Пиетро.
