Отпускът по майчинство е период, в който работничката или служителката временно не изпълнява трудовите си задължения, но продължава да има важни права по трудовото законодателство. Един от най-често задаваните въпроси в тази връзка е дали времето, прекарано в майчинство, се зачита за трудов стаж.

Отговорът е съществен, защото трудовият стаж има пряко значение за редица права на работещите – включително платен годишен отпуск, обезщетения, защита при прекратяване на трудовото правоотношение и други права, свързани с работата. Освен това трудовият стаж често върви ръка за ръка с осигурителния стаж, който е важен при определяне правото на пенсия и нейния размер.

Затова е важно жените, които ползват отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на дете, да знаят какво предвижда законът. Познаването на тези правила им дава сигурност и ги предпазва от неправилно тълкуване или злоупотреба с техните права. Въпросът относно трудовия стаж е изключително важен.

Съгласно закона в страната ни за трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, в следните случаи:

почивните и празничните дни; ползваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им; ползваните неплатени отпуски, установени с Кодекса на труда или с други нормативни актове, когато това изрично е предвидено; ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст; времето, прекарано в курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от производството; времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа; трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя съобразно предписанието на органите на медицинската експертиза времето на отстраняване от работа за извършено престъпление във връзка с работата, ако работникът или служителят не е бил привлечен като обвиняем по съответния ред; времето на отстраняване от работа, след като работникът или служителят е бил привлечен като обвиняем, както и времето на отстраняване от работа по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, ако работникът или служителят е бил оправдан или наказателното преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление; в други случаи, установени от Министерския съвет.

Следователно отпускът по майчинство се признава за трудов стаж, когато е ползван при условията и по реда, предвидени в закона. Това означава, че времето, през което майката отсъства от работа поради бременност, раждане или отглеждане на дете, не прекъсва трудовия ѝ стаж и не я лишава от правата, които законът свързва с него.

Тази законова защита има за цел да гарантира, че майчинството няма да постави работничките и служителките в по-неблагоприятно положение спрямо останалите работещи. Ето защо всяка жена, която ползва такъв отпуск, следва да бъде информирана, че този период е защитен и се зачита при изчисляване на нейния трудов стаж.