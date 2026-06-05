Отпускът по майчинство е период, в който работничката или служителката временно не изпълнява трудовите си задължения, но продължава да има важни права по трудовото законодателство. Един от най-често задаваните въпроси в тази връзка е дали времето, прекарано в майчинство, се зачита за трудов стаж.
Отговорът е съществен, защото трудовият стаж има пряко значение за редица права на работещите – включително платен годишен отпуск, обезщетения, защита при прекратяване на трудовото правоотношение и други права, свързани с работата. Освен това трудовият стаж често върви ръка за ръка с осигурителния стаж, който е важен при определяне правото на пенсия и нейния размер.
Затова е важно жените, които ползват отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на дете, да знаят какво предвижда законът. Познаването на тези правила им дава сигурност и ги предпазва от неправилно тълкуване или злоупотреба с техните права. Въпросът относно трудовия стаж е изключително важен.
Съгласно закона в страната ни за трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, в следните случаи:
- почивните и празничните дни;
- ползваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им;
- ползваните неплатени отпуски, установени с Кодекса на труда или с други нормативни актове, когато това изрично е предвидено;
- ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
- времето, прекарано в курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от производството;
- времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа;
- трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя съобразно предписанието на органите на медицинската експертиза
- времето на отстраняване от работа за извършено престъпление във връзка с работата, ако работникът или служителят не е бил привлечен като обвиняем по съответния ред;
- времето на отстраняване от работа, след като работникът или служителят е бил привлечен като обвиняем, както и времето на отстраняване от работа по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, ако работникът или служителят е бил оправдан или наказателното преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление;
- в други случаи, установени от Министерския съвет.
Следователно отпускът по майчинство се признава за трудов стаж, когато е ползван при условията и по реда, предвидени в закона. Това означава, че времето, през което майката отсъства от работа поради бременност, раждане или отглеждане на дете, не прекъсва трудовия ѝ стаж и не я лишава от правата, които законът свързва с него.
Тази законова защита има за цел да гарантира, че майчинството няма да постави работничките и служителките в по-неблагоприятно положение спрямо останалите работещи. Ето защо всяка жена, която ползва такъв отпуск, следва да бъде информирана, че този период е защитен и се зачита при изчисляване на нейния трудов стаж.
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