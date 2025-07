Прием в нови специалности за предстоящата академична 2025/2026 г. предлагат част от висшите училища у нас, показва проверка на „Аз-буки“.

С 5 нови специалности започна приемът за образователно-квалификационна степен „магистър“ за зимния семестър в Университета за национално и световно стопанство. В отговор на нуждите на съвременната дигитална и глобална икономика се предлагат и „Криптоикономика и блокчейн“, „Големи данни и аналитичност“, „Изкуствен интелект в икономическото образование“, „Счетоводство и финансов одит“ и „Национална и глобална сигурност“. Програмите са ориентирани към търсените умения на бъдещето и отразяват стремежа на университета да бъде водеща институция в подготовката на висококвалифицирани кадри за дигиталната трансформация на икономиката и публичния сектор.

УНСС предлага и възможности за международен академичен обмен в рамките на Европейския университетски алианс ENGAGE.EU.

Съвместно с университетите – партньори от Алианса, през учебната 2025–2026 г. започва и новата сертификатна програма „Global Sustainability Management“. Тя е обвързана с обучението по две магистърски програми – „Бизнес и екологична устойчивост с преподаване на английски език“ и „Климат и международен бизнес с преподаване на английски език“.

Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна обявява прием в нова магистърска програма „Логопедия“ за неспециалисти. Тя е задочна форма на обучение и е с продължителност 4 семестъра. За нея могат да кандидатстват притежаващите бакалавърска степен в направленията „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Филология“ и „Психология“, както и завършилите магистър в „Медицина“ и „Дентална медицина“.

Националната художествена академия предлага прием в магистърската програма „Моден мениджмънт и брандинг“. От една страна, тя е надграждащ етап за студентите по моден дизайн, а от друга страна – дава възможност за формиране на специалисти, идващи от други сфери на познанието, да придобият знания за основните принципи при създаването на модна колекция и за съпътстващите я сфери, както и за стъпките, които се изминават, за да може колекцията да достигне крайния потребител.

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите открива иновативна магистърска програма,

създадена в рамките на Европейския университетски алианс INVEST: Innovations of Regional Sustainability European University Alliance – The Competitive University for a Sustainable Future. Специалността е насочена към подготовка на специалисти в сферата на социалната икономика и социалното предприемачество. Програмата предлага задълбочено обучение по ключови теми като развитие на човешкия и социалния капитал, управление на социални предприятия и прилагане на устойчиви бизнес модели.

Междувременно от Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ обявиха прием в специалност „Фармация“. Това е възможно, след като Народното събрание прие решение за откриването на Факултет по фармация в неговата структура.

Бе взето решение и за откриване на ново звено в структурата на Медицинския университет в Плевен – Факултет по ветеринарна медицина. Кандидатстването за специалност „Ветеринарна медицина“ бе с приемен изпит по биология или с оценка от държавния зрелостен изпит по биология.