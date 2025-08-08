Основно училище „Никола Прокопиев“ в с. Сборище, област Сливен, има дългогодишна история. То е създадено през 1892 г. и тази година ще се честват 133 години от основаването му.

„Първият учител и човекът, който го основава, е моят прачичо Стефан Попов. Той е и първият свещеник и първият учител в селото“, казва Таня Яначкова, директор на училището.

В началото училището се е помещавало в един дюкян. Впоследствие със средства, събрани от патриотично настроени хора от селото, е направена първата му сграда. През 1976 г. е изградена и втора, която се свързва с първата. В тях учениците учат и до днес. Повече от 20 години тук се обучават предимно деца и ученици от ромския етнос.

„Директор съм на училището от 2006 г. – разказва Таня Яначкова. – Тогава съотношението между ученици от българския етнос спрямо ромския беше 70 на 30. Днес тук се обучават 100% ученици от ромската етническа група. Техният брой варира между 180 и 220 в зависимост от трудовата миграция на родителите. Учениците са от селището и това поставя определени отговорности не само към мен, а и към колегите. Това са хора, обединени от идеята, че сме тук, за да подпомагаме за адаптацията, социализацията и привличането на децата от този етнос към образователната система Мисля, че сме много обединени точно от тази идея – да превърнем ОУ „Никола Прокопиев“ в „Училище на радостта“.“

Таня Яначкова е от първите директори, която от 2009 г. започва да налага системата за наставничеството

още преди това да бъде прието като норма в закона. Когато има новоназначена учителка или учителка, която се връща от отпуск по майчинство, директорката й определя наставник, който да й помогне да се адаптира към спецификата на работата и как се общува с родителите.

„Моите педагогически търсения ме отведоха и в университета в Монпелие във Франция – подчертава Яначкова. – През 2018 г. три месеца прекарах в Лабораторията за иновации в образованието (LIRDEF) към университета. Там под ръководството на проф. Фредерик Тортера, в чийто екип съм, работим по глобалната тема за ранно детско развитие на деца мигранти, емигранти, деца от социално слаби семейства и от т. нар. етнически малцинства.“

По време на престоя си във Франция тя посещава училища, в които се обучават деца от уязвими групи. Харесва й практиката в едно от тях – начално училище „Шарл Перо“ в град Пезенас. Там един път седмично учителите имат приемен ден и родителите заедно с децата си участват в различни образователни игри. Така на ротационен принцип семействата, освен че се опознават взаимно, опознават и съучениците на своето дете.

Директорката прилага този опит като иновативна практика.

Завръщайки се в България, тя заедно със своите колеги – Петко Петков – зам.-директор, Пенка Желева – учител в целодневна организация на учебния ден и ръководител на иновацията, Таня Душкова – старши учител по математика, разписват 4-годишна иновативна програма „Lapbook – Тракия, фолклорната област, в която живея“. Идеята е одобрена от МОН и от 2019 г. ОУ „Никола Прокопиев“ е в списъка на иновативните училища. Целта на иновацията е децата да научат за своите корени.

„Така стъпка по стъпка успяхме да приобщим учителите към целите и към предизвикателствата на образованието. Беше много хубаво, защото за всеки един от часовете колега подготвяше определена тема, представяше я пред нас, пред родителите и съвместно с децата правехме различни неща,“ подчертава директорката.

В часовете на иновацията учениците учат за символите на България –

знаме, герб, химн, фолклорните области, характерни музикални инструменти, облекло и песни, обичаи и ритуали. За Деня на християнското семейство всеки изработва не само подаръци за своите близки, но и малък лапбук „Моето семейство“.

В календара на иновацията са и празниците 1 ноември – Ден на народните будители, Никулден, Бъдни вечер и Коледа. Всяка година с подкрепата на родители и доброволци учениците изработват кукерски маски.

Винаги се канят и гости като Ансамбъла за народни песни и танци – Сливен, които бяха част от урока „Музикалните инструменти в Тракия“, Мъжка танцова формация „Димитров“, част от урока „Танците на Тракия и заучаване на тракийски народни хора“, Гайдарска школа „Христанов“ и други.

За националния празник на България 3 март учениците изнасят урок за Руско-турската освободителна война и посещават гробната могила „Казашки орех“. Със събраната информация правят лапбук, посветен на Трети март.

Иновацията „Пътя на хляба“ на Пенка Желева

по атрактивен начин представя нагледно как от житното зърно през житния клас се стига до брашното и до замесването на хляб. Учителката, използвайки хлебна арт терапия, показва на учениците и как се правят рисунки с брашно. „С тази тема участвахме на Националните педагогически четения в Котел през 2023 г.“, посочва директорката.

Още от 2009 г. и 2010 г. се осъществяват партньорства по тогавашната секторна програма „Коменски“ към Центъра за развитие на човешките ресурси. Първият проект е „Историята в картини“, а вторият – „Лицата на Европа“. Изработва се и един пътуващ учебник, в който всяка държава посочва специфични за нея храни, музика и традиции.

„Имам самочувствието да твърдя, че

училището в село Сборище се развива успешно и в правилната посока.

Към момента работим по два международни проекта: „СТЕМ с холограми“, съвместно с училище и Неправителствена организация от град Кочани, Република Северна Македония, и с училището GESTA (в което е учила кралицата на Испания) и Инспектората по образованието от град Овиедо, провинция Астурия, Испания. От българска страна партньор на нашето училище е РУО – Сливен“, обяснява тя.

По другия международен проект „CONCRETE – Съвместни инициативи за подобряване на включването на малки деца от уязвими семейства на имигранти“ работят с Университета на Монпелие (Франция), Университета „Витаутас Дизьои“ (Литва), Университета в Ставангер (Норвегия) и Университета в Мостар (Босна и Херцeговина). „Благодарение на контактите ми с Университета в Монпелие нашето училище участва в проучванията на процесите, свързани с лингвистичната адаптация на подрастващите в петте държави, включени в проекта. Дълбоко убедена съм, че опирайки се на резултатите от тези изследвания, ще успеем да мултиплицираме добрия международен опит в нашите условия“, казва Яначкова.

Връщайки се назад във времето, директорката си спомня

как по време на пандемията, освен че работят онлайн с учениците, учителите Пенка Желева и Таня Душкова, подпомогнати и от останалите им колеги, проектират и с доброволен труд правят красиви външни градини, което допринася за добрия външен вид на училището и сплотява екипа още повече.

„А за да бъдем екип и да сме сплотени, освен наставничеството, което по принцип е от шест месеца до една година, правим редовно и тиймбилдинг или т.нар. изнесени обучения, в които колегите могат да се отпуснат, да се опознаят – подчертава директорката. – Това влияе добре на екипа и стимулира работата на учителите. Защото съвременното общество не разбира какво е да си учител на роми, колко сили, енергия и воля са необходими на учителя, работещ в мултикултурна среда. Имала съм случаи с кандидати за работа, които щом разберат какъв е етническият състав на учениците, се отказват от работата. След такива срещи човек се чувства леко обезсърчен, премисля отново и отново всичко, което е постигнал. Да, без да „свалям гарда“, реших твърдо, че трябва да бъда по-различна от всички други и да предоставям интересни практики, обучения, позитивна образователна среда, модерна материална база, за да могат колегите да предпочетат да работят точно в нашето училище, точно с нашите ученици, точно с нашия екип, точно с мен като ръководител. И в началото на всяка учебна година изцяло обновяваме класните стаи на първокласниците и ги превръщаме в едно чудесно привлекателно място не само за децата, но и за колегите учители. Следваща крачка е партньорството с родителите. Аз съм местна и това е моят голям плюс, всички ме познават и ми се доверяват. Това, от една страна, ме радва, но носи със себе си големи отговорности. От години изграждаме приятелски и партньорски отношение със семействата на нашите ученици. И когато на 15 септември първокласниците за пръв път прекрачат училищния праг заедно със своите родители и видят красивите обновени класни стаи, просторните коридори, украсени с детски рисунки, те изразяват възторга си от уютната атмосфера в училището. Признанието им е най-ценният атестат, че сме успели.“

В ОУ „Никола Прокопиев“ нямат сериозни проблеми с обхвата на учениците.

Родителите се доверяват на директорката и нейния екип и знаят, че те го правят на 100% за тях. Със средства за „Уязвими групи“ са назначени и двама образователни медиатори, които са особено полезни, защото убедително споделят училищните политики сред родителската общност.

По повод 8 април, Международния ден на ромите, група ученици от ОУ „Никола Прокопиев“ посещава Президентството на Република България. Децата и техните ръководители са приети от вицерезидента Илияна Йотова.

„Имаме изявени ученици, които не бяха ходили в София, не бяха наясно за структурата на държавата и затова организирахме това посещение – подчертава Таня Яначкова. – Идеята е на самите ученици, която се роди спонтанно на една среща. Казаха: „Госпожо, защо не ни заведете при президента?“. Обещах им, а госпожа Йотова откликна на нашето предложение. Направих визитка на училището и изработих диплянки с информация, за да могат да се запознаят с образователния процес в него и на 8 април 2025 г. посетихме президентската институция – то бяха вълнения, то беше радост. Представих нашето училище, споделих визията ни за бъдещото му развитие и разказах за всички успехи и предизвикателства, с които се срещаме в ежедневието си.“