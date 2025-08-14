Медицинските специалисти в училищата и детските градини ще имат достъп до данни от електронното здравно досие на децата от 1 септември 2025 година. Това е предвидено в проект на Наредба на Министерството на здравеопазването за устройството и дейността на здравните кабинети в детските градини и училищата и здравните изисквания към тях, предоставена за обществено обсъждане до 25 август.

Промяната ще улесни родители и лични лекари,

като ще отпадне необходимостта семействата да носят на хартиен носител данни от имунизациите и проведените профилактични прегледи на децата си при постъпване или преместване в образователна институция. Така ще се избегне и струпването на хора около кабинетите на общопрактикуващите лекари около началото на учебната година, които чакат за здравно профилактична карта на децата. Новият режим обаче не освобождава от отговорност родителите, които трябва да заведат своите деца на профилактичен преглед преди началото на учебната година, за да може данните от него да бъдат достъпни чрез Националната здравноинформационна система.

В проекта са посочени и данните от електронното здравно досие на децата,

до които ще имат достъп специалистите от здравните кабинети в детски градини и училища. Това са ЕГН на детето, майка (име, адрес, телефон), баща (име, адрес, телефон), наличие на фамилна обремененост или алергии, антропометрични показатели: ръст/тегло/обиколка на гърди, информация за общопрактикуващия лекар на детето или ученика (име, адрес, телефон), за проведени имунизации и реимунизации или отлагането от такива по медицински противопоказания за период над 3 месеца.

Ще е достъпна и информация за наличие на заболяване, което налага диспансерно наблюдение,

име и адрес на лекаря, който го провежда, препоръка за лекарствени продукти и медицински изделия, които е необходимо да бъдат налични в детската градина/училището за оказване на първа помощ в случай на инцидент или усложнение, свързани със заболяването, за което е диспансеризирано детето/ученикът, указания за прилагането на необходимите лекарствени продукти и медицински изделия и за поведение, както и препоръка за диетично хранене съгласно поставената медицинска диагноза и лекарски указания за хранителния режим.