Точно преди голямата вълна от родителски срещи, предхождащи началото на новата учебна година, деца от пет града в България посещават Смолян, за да създадат нови познанства, да се забавляват, но и да обогатят познанията си за природата. Вероятно и поради това Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) избира родопския град като място за еколагера.

Центърът, който е Националната агенция за България на програмата на ЕС „Erasmus+“, отдавна има традиция в организирането на събития, свързани с опазването на околната среда. Затова не е изненада, че последното се превръща в приключение, за което децата ще си спомнят. Ако съдим по думите на Мирослава Батаклиева, учител по БЕЛ в софийското 40. СУ „Луи Пастьор“, лагерът дори надминава очакванията им.

„Казвам го съвсем искрено и без да прехвалвам когото и да било. Организацията беше на много високо ниво – от заминаването до последния ден. Имахме богата програма, а хората, които ни придружаваха от Центъра за развитие на човешките ресурси – Юри Константинов и Ралица Янкова, бяха много търпеливи към децата, обясняваха им подробно какво трябва да направят и какво предстои“, споделя за „Аз-буки“ Батаклиева.

За всяко хубаво събитие обаче обикновено има повод.

За еколагера в Смолян това е конкурсът „Природата в прочетените от мен книги“. Центърът за развитие на човешките ресурси е инициатор на съревнованието, излъчва победители и ги награждава именно с няколкодневно посещение в Смолян. Целта е ученици от V – VII клас да изразят своето отношение към природата чрез прочетени художествени произведения, разкриващи природни картини. Наградата – лагер с образователни и природозащитни дейности, тематични творчески ателиета и посещения на забележителности.

Отборът от 40. СУ „Луи Пастьор“, в който влизат вече бившите седмокласници Ема, Иван, Бранимир и Емил, е един от шестте победители. На екоприключението в Родопите заедно с тях са техните съседи от ж.к. „Люлин“ – 96. СУ „Лев Н. Толстой“, както и деца от ОУ „Пейо Яворов“ – Благоевград, СУ „Иван Вазов“ – Стара Загора, СУ „Стоян Заимов“ – Плевен, и отборът с име „Пчелички“ от ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Христо Смирненски“ в Раковски.

Директорът на 40. СУ Антоанета Кръстанова споделя за „Аз-буки“, че още през първия ден от пребиваването си в Смолян децата са вдъхновени и са изпращали снимки. Уточнява също, че са иновативно екоучилище още от 2017 г. и работят усърдно в посока на екологичното възпитание на своите възпитаници.

За управлението на голяма образователна институция с 1000 ученици директорът твърди, че залага на работещи учители, които се старае да мотивира допълнително.

„Когато учителят е уверен в способностите си, той успява да мотивира и възпитаниците си“, убедена е тя. Разказва, че са базово училище на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и поради това имат възможност да подбират кадрите си.

„Г-жа Батаклиева, която съпровождаше децата на еколагера в Смолян, също е базов учител. Каним бъдещите ни колеги на терен и привличаме към екипа си хора, които наистина имат желание да работят. Освен това комуникираме активно с родителите. Невинаги успяваме, но сега тези деца много бързо се организираха за лагера. За нас всяка подобна инициатива е добре дошла, защото учениците обогатяват своите познания и това, на което ги учим“, казва директорът

През тази учебна година в програмата на училището вече присъства предмет „Екоиновация“, а директорът насърчава участията не само на учители, но и на ученици в международни и особено в екологични проекти.

„Това им се отразява много добре. За децата е важно, защото отиват на място и виждат, че са добри. А както сме забелязали, когато пътуваме по международни проекти, нашите деца имат ниско самочувствие. Отначало са свити и колебливи, макар че реално притежават познания и имат какво да покажат. След това обаче се прибират окрилени и много по-успокоени“, казва Кръстанова.

Учителката Мирослава Батаклиева добавя, че подобни инициативи насърчават комуникацията между младите хора, която в момента се случва по-трудно.

„Срещите с ученици от други градове учат децата също така на толерантност – да се съобразяват един с друг, да се движат заедно. По време на престоя в Смолян ходихме навсякъде всички, работихме групово, заедно изслушвахме представянето на проектите на различните училища“, разказва тя.

И обяснява, че проектът, с който са спечелили наградата, включва 18 детско-юношески литературни творби,

части от които, свързани с природата, са представили в резюме. „Природата като своеобразен герой, а не просто като фон, на който се развива действието“, отбелязва Батаклиева.

В популярни произведения като „Мечо Пух“, „Патиланско царство“, „Алиса в Страната на чудесата“, „Ян Бибиян“ и други природата е герой, който вдъхновява и учи децата. „Всяка творба беше представена в два слайда, като изведохме цитати, които доказват описаното от нас в резюмето“, обяснява преподавателката по литература.

И ако първият ден от лагера преминава в презентации на читателските дневници на победителите, в следващите три децата са ангажирани в практически занимания, участват в приключения като „Търсене на съкровище“ и посещават забележителностите на Смолян.

Творческото ателие „Дигитални творци в пространството на TwinSpace“ се осъществява под ръководството на eTwinning посланика и модератор Надежда Станкова. Децата се учат да използват дигитални инструменти и изкуствен интелект за създаване на оригинално съдържание. Разглеждането на планинския град също е впечатляващо.

„Смолян е много красив! Посещението ни в Планетариума беше изключително преживяване. И аз не го бях посещавала. Децата много се впечатлиха от прожекцията и получиха интересна информация. Ходихме и в Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – най-големия в Средните Родопи и част от Стоте национални туристически обекта. Там видяхме пушката на капитан Петко войвода, различни изделия и накити“, споделя Мирослава Батаклиева.

В организираната екоработилница учениците изработват къщички и хранилки за птици.

Когато разказват за това на директора Кръстанова, децата са въодушевени: „Не че досега не сме правили, госпожо, ние си имаме и в нашия училищен двор, но тези ги сложиха пред Общината!“.

„Направи ми много хубаво впечатление, че в сградата на Община Смолян на един етаж е обособена голяма зала, оборудвана специално за занимания на деца и младежи. С маса за тенис, с книги… Благодарим на Общината за подкрепата и на доброволците от „Млади изследователи за младежко развитие“ – за съдействието“, допълва Батаклиева.

Тъй като са екоучилище, от 40. СУ се включват в разнообразни инициативи за опазване на околната среда. Засаждат дървета в двора, възпитават в разделно събиране на отпадъци.

„Имаме голямо метално шише, което наричаме „шишеяд“, и в него децата изхвърлят пластмасовите си бутилки. Учим ги да пазят природата, и показваме, че почти всичко може да се рециклира“, обяснява Батаклиева.

Според екипа на Центъра за развитие на човешките ресурси с литературния ученически конкурс „Природата в прочетените от мен книги“ и последвалия го еколагер изразяват своята загриженост за планетата и нейното бъдеще, за горите, въздуха, водата и почвата. Събитията са обвързани с изискванията на Европейския зелен пакт, европейската инициатива „Европа на уменията“ и един от основните приоритети на ЕС и на Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 г. – околна среда и борба с изменението на климата. Допълват, че лагерът също така е обвързан с инициативата за насърчаване на грамотността и четенето.

През последния ден от пребиваването си в Смолян децата от петте български града представят резултатите от творческите задачи,

а лагерът завършва с официална церемония по награждаване.

От 40. СУ „Луи Пастьор“ споделят, че Ема, Иван, Бранимир, Емил и техният ръководител Мирослава Батаклиева са удостоени със сертификати за участие в еколагера и са получили раници, пълни с ученически пособия – символично признание за техния труд, ангажираност и вдъхновение. Наградите са връчени от представителите на ЦРЧР Юри Константинов и Ралица Янкова.

Учителят Мирослава Батаклиева изразява задоволство от факта, че наградените им възпитаници продължават образованието си в VII клас в родното училище. Заедно с директора Антоанета Кръстанова се присъединяват към мнението, че един от полезните резултати на еколагера в Смолян е срещата между децата и подпомагането на процеса на комуникация помежду им. Защото не само природата се нуждае от нашите грижи. И деца, и възрастни често имаме необходимост от съдействие, за да общуваме повече и да черпим вдъхновение от срещите си.