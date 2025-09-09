С тържествена церемония по приемане на първокурсниците в академичната общност на 9 септември 2024 г.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“

официално откри академичната 2025/2026 г., съобщават от висшето училище. Над 1025 бъдещи професионални бакалаври и бакалаври и над 930 бъдещи магистри прекрачиха прага му. Традиционно тържеството започна с ритуал по издигане на знамената.

Гости на събитието бяха кметът на община Шумен проф. Христо Христов, председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова и представители на местната власт.

„Днес имам честта и радостта да открия новата академична година – особен ден, в който всяко начало носи надежда, амбиция и вдъхновение“, обърна се към студентите, преподавателите, служителите и гостите ректорът проф. д.н. Наталия Витанова. Тя пожела на всички смелост да вървят заедно по пътя на знанието и човечността, за да споделят успехите си с другите. „Университетът е повече от място за обучение – той е храм на науката, където истината се търси с постоянство, а съмнението не е пречка, а стимул за развитие“, заяви още ректорът.

Кметът на Шумен проф. Христо Христов отправи благопожелания за здраве и успех на цялата академична общност.

Първокурсниците бяха поздравени и от Ивет Раданова, студентка в IV курс, специалност „Българска филология“. А специален поздрав за всички първокурсници поднесоха квартет „Тандемика“ (студенти в специалност „Педагогика на обучението по музика“) с ръководител проф. Стефан Русков.

И тази година бе спазена традицията новоприетите да полагат клетва на първокурсника. Ректорът проф. д.н. Наталия Витанова символично запали огъня на знанието пред паметника-свитък с думите на епископ Константин Преславски: „Търсете книгите, защото в тях има живот вечен…“. Тя връчи наградата на ректора за 2024 на Лидия Димитрова, докторант във Факултета по природни науки, докторска програма „Екология и опазване на околната среда“, за научни постижения и издигане престижа на Университета. Учебната година бе открита по същото време и в

Колежа в Добрич, който е звено на Шуменския университет.

Своята 51-ва академична година на 9 септември откри и Медицинският университет в Плевен. Той я посреща с 600 първокурсници и нов факултет по ветеринарна медицина.

„Откриването на новия факултет „Ветеринарна медицина“ е историческо не само за нашия университет, но и за цяла Северна България. Вярвам искрено, че ще задържим повече млади хора и ще направим така, че кадровата криза в областта на ветеринарната медицина в Северна България да бъде решена в следващите няколко години“, заяви ректорът на висшето училище проф. Добромир Димитров, цитиран от БНР.

Университетът е приел и рекордните 114 студенти по специалността „Медицинска сестра“. „След корекциите, които направихме съвместно с МОН, специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ станаха защитени, освободени са от такси и станаха малко по-привлекателни за младите хора“, отбеляза проф. Добромир Димитров.

За първи път и студенти по телемедицина ще се обучават в

Плевенския университет.

Проф. Димитров допълни, че за новата учебна година са предвидени и инвестиции в областта на високите технологии за обучение на студентите.

„В катедра „Физиология“ и „Патофизиология“ изкуствен интелект ще създава клинични случаи за студентите и те ще ги решават. Софтуерът е вързан със симулационния център, който има за изкуствените пациенти. Виртуални маси за дисекция, нови в областта на ветеринарната медицина, виртуална реалност за обучение по анатомия и реализацията на проект „Единно здраве“, обясни той.

Ще се правят и телемедицински консултации с пациенти със сърдечни и онкологични заболявания. Ще бъдат разкрити и мобилни кабинети в съседните на Плевен общини.

Академичната година откри тържествено и

Висшето строително училище „Любен Каравелов“ в София,

предава БТА. „То навърши 87 години и за мен е вълнуващо да бъда част от тази традиция. Щастлива съм да виждам, че нашите възпитаници са оставили своя отпечатък в облика на българските градове, създавайки домовете, кварталите, културните и обществените сгради, в които живеят повечето българи. Но всичко това не е само в България, а е и извън границите на страната ни“, отбеляза в словото си ректорът на ВСУ доц. Илиана Стойнова.

Тя призова възпитаниците на висшето училище да мислят в голям мащаб, за бъдат визионери и лидери.

Поздрав към първокурсниците отправи и инж. Илиян Терзиев – председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България. „Заедно с Камарата на архитектите и с Камарата на строителите ви чакаме с отворени обятия, да получавате най-високите заплати и да сте удовлетворени от своя труд“, заяви той.

Своите поздравления за началото на академичната година направиха и инж. Марин Гергов – председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, и Ангел Енкин – зам.-председател на УС на Съюза на архитектите в България.

Гост на тържеството бе и кметът на столичния район „Връбница“ Румен Костадинов.