Инициативата продължава през есента в Бургас, Видин, Пловдив, Силистра, Велико Търново и Търговище

След успешното начало на инициативата през пролетта, „Дни на иновациите в образованието“ се завръща през есента с още по-богата програма и с нови шест дестинации. Учители, директори и образователни специалисти от цялата страна ще могат да се включат в безплатни практически работилници, да изпробват иновативни технологии в образованието и да почерпят опит от водещи експерти, съобщават от Центъра за творческо обучение, цитирани от БТА.

Събитията се организират в партньорство с регионалните управления на образованието и с общинските администрации в страната. На тях учителите правят първа среща с роботиката за ученици.

Регистрацията за новите дати вече е отворена на този адрес.

Новите дати и градове за есента са: 25 септември в Бургас, 30 септември – Видин, 7 октомври – Пловдив, 14 октомври – Силистра, 18 ноември – Велико Търново, 19 ноември – Търговище.

Програмата на инициативата „Дни на иновациите в образованието“ включва поредица от национални, безплатни срещи, насочени към директно приложение в образователната практика.

Всяко събитие предлага практически насочени сесии, които подпомагат преподаването и организирането на учебния процес: две паралелни програми – една за детски градини и една за училища; учене чрез игра, роботика и практически научни демонстрации, подходящи за ранна и начална възраст; обучения за дигитални умения и визуално разказване, включително работа с безплатни образователни инструменти (например Canva Education); сесии за внедряване на изкуствен интелект в класната стая, STEAM методики и съвременни подходи за електронно оценяване.

Целта е участниците да получат лесно приложими идеи и инструменти, които да адаптират към своята група или училище, без търговски натиск – само практическа подкрепа и реални примери от работещи практики.

В рамките на форума участниците ще се срещнат с ключови имена в образованието и технологиите,

сред които д-р Александър Ангелов – експерт по образователни технологии и иновации, създател на Центъра за творческо обучение; Благой Цицелков – журналист и обучител по медийна грамотност и презентационни умения, Валентина Венкова – експерт по STEAM образование и сертифициран обучител в Академията на LEGO® Education, Станислав Христов – експерт по въвеждане на облачни технологии в образованието, Галя Атанасова – сертифициран обучител за „Гугъл“ и специалист по образование и изкуствен интелект и много други.

През 2024 г. инициативата достигна до 17 града и до над 2000 участници, а интересът е изключително голям – най-вече към темите за изкуствения интелект, модернизирането на училищната среда и STEM обученията, отбелязват организаторите.

През пролетта на 2025 г. събитието се състоя в Габрово, Шумен, София и Пазарджик, където стотици учители и директори получиха практически насоки как да приложат нови технологии и методи в своята работа.