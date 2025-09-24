Разработване и апробиране на 200 нови учебни програми за общообразователна подготовка и на дескриптори (описание на нивото на придобитите от ученика компетентности по учебен предмет за определен клас, които отговарят на съответната оценка от скалата за оценяване в училищното образование) за целите на вътрешното оценяване по учебни предмети и класове и в подкрепа на прилагането на формиращо оценяване. Това е заложено в една от дейностите по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел“.

„Разработените учебни програми и дескриптори към тях следва да бъдат одобрени от министъра на образованието и науката в рамките на периода на изпълнение на проекта“, пише в условията за кандидатстване по процедурата, публикувани на страницата на Изпълнителна агенция „Програма образование“.

Разработването на учебни програми и дескриптори трябва да бъде предшествано от разработване на методически пакети.

Първият трябва да включва рамкови изисквания за създаване на нови учебни програми за общообразователна подготовка в отделните етапи, насоки за апробирането им и карти за отразяване на резултатите от апробирането на елементи от учебните програми по отношение на възможности за прилагане на методи, интегрални връзки и практическа насоченост. Необходимо е да има и методически пакет с рамкови изисквания за създаване на дескриптори за измерване на равнищата на постигане на заложени в учебните програми очаквани резултати, насоки за апробирането им и карти за отразяване на резултатите от апробирането на дескрипторите.

В друга от дейностите е заложено създаване на банка от задачи и казуси за вътрешно оценяване. Предвижда се да бъдат създадени минимум 18 000 задачи и казуси за вътрешно оценяване и за прилагане на дескрипторите, както и минимум 13 510 задачи и казуси за прилагане на дескрипторите. Те ще бъдат оценени от експерти.

Заложено е и създаването на банка от задачи и казуси за външно оценяване по различни учебни предмети.

За целта ще бъдат обучени минимум 450 специалисти. Очаква се след експертна оценка да бъдат създадени и одобрени минимум 300 пакета със задачи или казуси със симулация по тема с общ източник на информация; минимум 400 пакета със задачи или казуси, които интегрират знания от различни предмети за тест на хартия или в електронен формат и минимум 10 400 традиционни задачи/казуси по предмети и по класове, за които се провеждат национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити. Ще бъде направено и апробиране на задачи или казуси за външни оценявания на извадков принцип с минимум 300 ученици от включените в проекта училища.

По Процедурата се предвижда в над 1400 училища да бъде разработен и изпълнен Методически план за развитие на ключови компетентности. Той трябва да включва идентифициране на потребностите, образователния етап, в който ще се работи, броя и конкретните паралелки, които ще бъдат обхванати, последващи дейности на ниво преподаване, методи, съвместни наблюдения.

В плана влизат и броят и конкретните ключови компетентности, за които се разработва той,

наборът от дейности, които ще се прилагат за всяка от ключовите компетентности, включително броят на образователните ресурси по видове (компетентностно базирани ресурси, ресурси за преподаване в STEM среда, за провеждане на интердисциплинарни уроци, на съвместни уроци и др.), които ще бъдат разработени и въведени в преподаването на ученици през всяка една от учебните години, както и обосновка за включване на конкретните паралелки и избора на дейности.

По Процедурата ще бъдат организирани и обучения на учители за придобиване на умения за преподаване в STEM центровете, които се изграждат по Националния план за възстановяване и устойчивост. С оглед осигуряване на пълна синергия с инвестицията по Плана в рамките на процедурата ще бъдат разработени обучително съдържание и материали за използване в изградените STEM центрове в училищата по Инвестиция 1 „STEM центрове и иновации в образованието“. Разработеното обучително съдържание ще бъде въведено в преподаването и обучението на ученици в STEM среда в рамките на настоящата процедура, пише в Насоките.

Една от дейностите е насочена към прилагане на концепцията за споделяне на ресурси и изграждане на професионални учещи се общности.

Това може да стане чрез провеждане на срещи на училищата и чрез валидиране на разработените учебни и дидактически материали, образователни ресурси и др. и организиране издаването на сборници.

Процедурата „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел“ е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ от 166 685 431 лв. Основната ѝ цел е подкрепа на образователния процес за развитие на ключови компетентности във всички образователни етапи от училищното образование чрез насърчаване на използването на различни подходи, инструменти и среди за преподаване и учене.

Крайният срок за представяне на проектно предложение е 17,30 ч. на 1 декември 2025 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).