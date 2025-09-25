Държавата ще продължи да подкрепя развитието на научния потенциал на страната чрез второ издание на Националната научна програма „ПЕТЪР БЕРОН. Наука и иновации с Европа – 2025“. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програмата.

Общата ѝ цел е привличане в България на перспективни учени с международно признати научни резултати и подпомагане на тяхната бърза реинтеграция и кариерно развитие в българските висши училища и научни организации. Ще се насърчава и подпомага интензивната изследователска дейност на учените по оригинални и конкурентни теми, без да се ограничават научните области на изследванията.

В мотивите към предложението се подчертава, че първото издание на Програмата от 2018 до края на 2025 г. е било успешно, като се е превърнало в ефективна мярка срещу емиграцията на учени и иноватори от България и за привличане и подкрепа на учени с международно признание, което спомага за повишаването на научната конкурентоспособност на страната.

Срокът на новата програма е 31 декември 2033 г., а общият бюджет – 13 616 000 лв./6 961 750,25 евро).

За първата година – 2026-а, са предвидени до 2 016 000 лв./1 030 764,43 евро, а през следващите – по до 2,9 млн. лв./1,482 млн. евро. Финансирането на дейностите по нея се извършва чрез бюджета на МОН в рамките на годишно разчетените средства за обезпечаване на Националната стратегия за развитие на научните изследвания.

Проектите, сключени през първата година на Програмата, финансират месечно възнаграждение от 6800 лв./3476,78 евро (с включени осигурителни вноски на работодателя); до 700 лв./357,90 евро месечно семейни помощи, изплащани към възнаграждението, ако изследователят е придружен от семейство със зависимо/и (отглеждано/и) от него дете/деца; до 700 лв./357,90 евро месечно средства за мобилност, като тук се включват и разходите за първоначалното пристигане на изследователя; до 1200 лв./613,55 евро месечно за разходи, свързани с научни дейности (материали, консумативи), включително и за научното управление (до 600 лв./306,78 евро месечно) по проекта; до 600 лв./306,78 евро месечно за базовата организация, от които до 500 лв./255,65 евро месечно за административно управление и институционални разходи, и до 100 лв./51,13 евро месечно за одит.

В случай че не се използват семейни помощи за отглеждане на дете/деца, сумата, предвидена за тях, се добавя към разходите, свързани с научната дейност (материали, консумативи).

Така общите разходи за договор, сключен през първата година на Програмата, могат да достигнат 10 000 лв./5112,92 евро на месец,

или 240 000 лв./122 710,05 евро за съответния проект. Общите разходи за договори, сключени през следващите години на Програмата, пък могат да нараснат до 14 375 лв./7349,82 евро месечно, или общо до 345 000 лв./176 395,70 евро за проект.

Програмата „ПЕТЪР БЕРОН. НИЕ“ отново ще се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“, като се наблюдава и координира от МОН. Ще се финансират проекти в различни научни области за всяка конкурсна сесия.

Програмата е предназначена за съвместни кандидатури на индивидуален изследовател и българско висше училище или научна организация. Бенефициер е българското висше училище или научната организация. Срокът по изпълнение на проекта е две години с право на удължаване от една година.

Условията по финансирането са аналогични на тези по eвропейската процедура „Мария Склодовска-Кюри – Индивидуално финансиране“.

За финансиране по Програмата могат да кандидатстват нефинансирани проектни предложения на изследовател и българско висше училище или научна организация – бенефициер по eвропейската процедура „Мария Склодовска-Кюри – Индивидуално финансиране – Стандартен грант“ (MSCA-IF-SG), подадени в периода на последните три процедури преди процедурата по националната програма и оценени с не по-малко от 80% от максималния точков актив по съответната процедура.

Допустими са и проектни предложения, подадени на национално ниво, спазващи изцяло условията и формата за кандидатстване по програмата MSCA-IF-SG. В този случай се изисква кандидатстващият изследовател да не е пребивавал в България (чрез работа или обучение) повече от дванадесет месеца през последните три години преди подаването на проектното предложение във Фонд „Научни изследвания“.

Оценяването по Програмата става чрез прилагане на оценката на проектното предложение, получена от европейското оценяване по MSCA-IF-SG, или чрез оценка, проведена от Фонд „Научни изследвания“, чиито критерии и процедури възпроизвеждат тези на процедурата MSCA-IF-SG. Оценяването се извършва от независими чуждестранни оценители.

Класирането на проектите е до изчерпване на бюджета по националната програма.