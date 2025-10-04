Основно училище „Димчо Дебелянов“ в самоковското село Говедарци тази година посреща трима млади педагогически специалисти. Освен това има и нов директор. Елена Бързанова печели конкурса и поема управлението с ентусиазъм, който предава и на екипа си.

Част от него вече са Милена Ковачка и Паола Даскалова – на 24 и на 26 години, красивите момичета ще преподават по математика и физика и по БЕЛ.

Само преди дни са чули първия звънец като учители и са срещнали погледите на първите си ученици. Все още са развълнувани и притеснени. И макар да се изненадват от предложението на „Аз-буки“ да ги представи, приемат с благодарност. Всяко начало е трудно.

„Млади са, амбициозни са и затова ги избрах и им се доверих. Сега са на методически съвещания с експертите от РУО, а след това обезателно ще им назнача наставници“, казва директорката.

И изразява надеждата си, че ще се справят и ще се задържат. Защото един от основните проблеми не само на нашето, но и на образованието в света е привличането на младите към учителската професия и след това – задържането им в системата.

Изнесените данни в глобалния доклад на ЮНЕСКО от 2024 г. показват, че за да осигури качествено образование за всички деца до 2030 г., на света са му нужни 45 млн. нови учители. У нас, в началото на всяка учебна година, обикновено има между 500 и 1000 незаети учителски позиции, като недостигът засяга особено преподавателите по математика, природни науки, физика, химия и информационни технологии.

Затова Милена и Паола са важни. Те са избрали да бъдат учители. При това – в малко населено място и в малко училище.

При все че Говедарци е привлекателна туристическа дестинация в подножието на Рила планина и в близост до Самоков, изборът на двете момичета буди интерес.

Как се чувстват, какви са очакванията им за професията и защо избират малкото училище?

„Аз-буки“ представя Милена Ковачка – учител по математика и физика, и Паола Даскалова – учител по БЕЛ.

„Животът ме доведе в Говедарци и тук живея. Имам сантимент и към училището, тъй като майка ми е учила в него и често ми е разказвала колко хубави ученически години е имала“, разказва Милена.

Едва на 24 години, тя вече има свое семейство и титла „инженер“. Завършила е Техническия университет в София, а в момента продължава с магистърска програма „Педагогика на обучението по математика, физика и информатика“. За разлика от Паола, която е родена в Тополовград, Милена е от Самоков и завършва средното си образование в Професионалната техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ в града.

„Винаги ми е било приятно да общувам с деца и да ги уча на нови неща. Това беше и причината да избера магистърската програма, с която продължих обучението си – за да имам възможност да бъда преподавател“, споделя Ковачка.

Убедена, че професията е трудна, ако ти липсва желание, тя се надява, че все повече млади хора избират учителството и като сигурност за бъдещето си, но и като лична кауза.

„Определено се вълнувах и притеснявах не само в първите дни, но и сега. Всяка среща с децата е вълнуваща и зареждаща, защото всеки ден е ново предизвикателство. Преподавам на ученици от V до VII клас. В началото бяха по-резервирани, но се отпуснаха и ме приеха. Те са доста добре възпитани и осъзнати. Не мисля, че ще ми бъде трудно с тях, защото вече поставих ясни граници и те разбират, че когато трябва да бъдем сериозни и да решаваме задачи, работим целеустремено“, разказва младата учителка.

Само две години по-голяма, Паола пристига в Говедарци, след като завършва „Българска филология“ в Пловдивския университет.

Твърди, че винаги е имала интерес към литературата и езика и когато разбира, че може да започне работа в ОУ „Димчо Дебелянов“, не се колебае.

„За училището в Говедарци разбрах случайно, но веднага реших да опитам. Хареса ми идеята да работя в по-малко училище, където връзката с децата е по-топла и истинска. Всъщност решението ми да избера да уча „Българска филология“ и впоследствие – учителската професия, не беше случайно. Вървя по стъпките на баба ми, на която съм кръстена и която също е била учител по БЕЛ. Тя ме вдъхновява и ми дава сила да продължа напред“, обяснява Паола.

Даскалова, която само преди дни сключва граждански брак и затова в регистъра на училището още присъства с бащината си фамилия Панова, преподава на учениците от V, VI и VII клас и ще се стреми да бъде едновременно учител и възпитател.

„За мен е важно учениците не просто да усвояват знания, а да се научат да бъдат добри и мислещи хора, които виждат в знанието висша ценност и основа за своето развитие. Това е смисълът на учителската професия според мен – да възпитаваш, а не само да обучаваш“, казва тя.

Докато първите дни и тя, както и Милена, изпитва притеснение и съмнение дали децата ще я приемат, сега придобива все повече самочувствие. Надява се, че ще изградят добра връзка и че авторитетът се постига с постоянство и уважение.

„В часовете ми е важно да има диалог, да провокирам мисленето им и да ги карам да се чувстват ценени“, разкрива Паола.

И двете момичета харесват училището в Говедарци. Твърдят, че са посрещнати с отворени обятия и от директора, и от екипа.

За Паола Даскалова атмосферата е била топла и приятелска, а колегите и директор Бързанова са я приели много добре.

Милена Ковачка изразява подобно усещане: „Изключително топло ме посрещнаха. Колегите са много отзивчиви и готови да помагат. Директорът винаги е насреща, а атмосферата е такава, сякаш съм част от екипа отдавна“.

Според Ковачка училището в Говедарци е прекрасно. „По нищо не отстъпва на други училища. Изключително приветлива и слънчева сграда. Подредено и добре структурирано, в което са вложени много средства и труд. Атмосферата е спокойна и създава усещане за сплотен екип и организираност“, твърди тя.

Можем да вярваме на Милена, защото „Аз-буки“ вече е разказвал за настоящата директорка Елена Бързанова като учителката по география от Говедарци, която успява успешно да мотивира учениците си да се явяват на конкурси и да печелят призови места. А това означава, че е работила в атмосфера, позволяваща ѝ да се почувства стабилна в преподавателските си умения. Тогава, през 2022 г., Бързанова споделя убеждението си, че за да могат да повишават мотивацията на учениците, учителите трябва да се чувстват удовлетворени от онова, което правят, и че децата уважават онези, които са уверени в себе си и в своите действия.

„Смятам, че учителската професия не се придобива с дипломи. Трябва да я носиш в сърцето си“, казва настоящият директор на основното училище в Говедарци.

Освен Милена Ковачка и Паола Даскалова, Бързанова посреща тази учебна година още един млад специалист – Лилия Стойнева, учител в начален етап (ГЦОУД).

Очевидно в самоковското село децата се обучават от отдадени педагози. Не само настоящата директорка, но и нейните последователи носят у себе си идеята за отдадеността.

„Учителската професия е предизвикателство, в което трябва да се впуснеш с пълно сърце. Но когато видиш, че учениците са разбрали предадения материал и са го усвоили, това е безценно“, споделя преподавателката по математика и физика Милена Ковачка.

„Като цяло, вярвам, че учителската професия е предизвикателство, но и голяма възможност. За мен тя е шанс не само да преподавам, а и да се уча – от учениците и от колегите. Най-важното, което искам да предам на децата, е да бъдат добри, да мислят самостоятелно и да поставят знанието в челните позиции на своите приоритети“, казва Паола Даскалова.

И все пак, твърде са млади, за да допуснем, че животът им ще преминава единствено в класните стаи. Затова ги попитахме и за другите им занимания, за развлеченията и начините да се забавляват.

Паола разкри, че обича да пътува, да чете и да бъде сред природата, но напоследък не ѝ остава много време за това. Милена споделя удоволствието от излетите в планината и пътуванията, но отделя от свободното си време задължително за семейството и приятелите.

В началото на учителската си кариера двете момичета все още не са открили своя формула за успешно преодоляване на препятствията в училище.

Милена казва, че ще се учи и ще експериментира с различни подходи, но вярва, че най-важното е да има ясни правила и уважение в двете посоки.

Ще предостави на своите ученици не само знанията си по математика, но се надява да попият и от другите ѝ качества.

„Упоритост, желание за развитие, логично и рационално мислене. Но също така – човечност, емпатия и готовност да помагаш на другите“, изброява младата учителка.

Заедно с Паола очакват с интерес да се запознаят с други млади колеги. Отворени за нови контакти и обмяна на опит, и двете вярват, че запознанствата в професията ще им бъдат полезни занапред.

Такива са двете млади учителки от ОУ „Димчо Дебелянов“ в село Говедарци. На снимките от първия учебен ден, облечени в униформи като децата, трудно можем да ги различим. Пожелаваме им да реализират желанието си да градят мислещи хора, и да постигнат онази удовлетвореност от професията, която според техния директор Елена Бързанова, е необходимо условие за успех.